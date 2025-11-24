Avatar di Ospite ML Beast #163 0
0
ma quindi l'AI impara da sola a fare cartello senza che nessuno glielo dica? inquietante
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 103
0
L'ia impara ad alzare i prezzi?
Vi rendete conto dell'assurdità di tale affermazione? Immagino che l'avrete già capito o almeno pensato che quando gli si pongono delle domande, le risposte che si ottengono sono risposte già inserite e programmate per essere date su richiesta.

Non è l'ia che alza i prezzi, ma chi c'è dietro che manipola il tutto per far sembrare poi come se fosse l'ia stessa ad alzarli. Algoritmi appunto come citato nell'articolo e chi li fa questi algoritmi? Chi decide in che modo debbano agire e per quali scopi?

E' preoccupante questa falsa interpretazione del concetto di ia.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.