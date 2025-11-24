Avatar di Ospite PHP Mod #660 0
ma rallentare l'automazione non è un po' irrealistico? le aziende mica si fermano perché glielo dice Gates
Avatar di Ospite Node_Beast #401
Invece di tassare robot e AI, è più fattibile e moralmente corretto, creare il credito universale (una sorta di stipendio a vita) per chi perde il lavoro a causa dei suddetti sostituti.
