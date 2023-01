Il Ceo di Amd Dr. Lisa Su ha dato il via al Ces 2023 con un keynote in cui ha annunciato moltissime novità, che hanno coinvolto il settore dei computer desktop e mobile ma anche gli ambienti di elaborazione più complessi.

“L’intelligenza artificiale è davvero il trend più importante per il futuro della tecnologia”, ha dichiarato Dr. Su durante il keynote. “Il pieno potenziale dell’IA, tuttavia, può essere realizzato solo quando è disponibile su una vasta gamma di dispositivi”.

Proprio per questo, Amd ha annunciato una gamma di nuovi processori con l’intelligenza artificiale come caratteristica centrale. I prodotti integrano funzioni AI basate sulle tecnologie di Xilinx, la cui acquisizione è stata completata lo scorso anno.

Accelerare l’AI

I prodotti XDNA sono adattabili e consentono ad Amd di scalare il supporto all’intelligenza artificiale “dai PC agli endpoint intelligenti ai dispositivi edge e nel cloud”, ha affermato Su. Ha aggiunto che gli acceleratori possono essere adattati per applicazioni ed efficienza energetica.

L'acceleratore AI Alveo V70.

Il primo prodotto di questa nuova famiglia è stato mostrato: si tratta di un acceleratore AI chiamato Alveo V70, progettato per accelerare applicazioni come l’analisi video e i motori di raccomandazione dei clienti.

La scheda offre elevata efficienza prestazionale in un fattore di forma ridotto: l’acceleratore garantisce 400 trilioni di operazioni al secondo per il calcolo AI, supporta PCIe 5.0 e assorbe 75 watt di potenza.

Secondo le dichiarazioni di Amd, Alveo V70 garantisce prestazioni migliori rispetto all’acceleratore GPU T4 di Nvidia in applicazioni come la classificazione delle immagini e il rilevamento di oggetti.

Amd ha poi presentato ufficialmente la nuova Apu integrata progettata per il settore dei data center, denominata Instinct MI300, il cui sviluppo era già stato accennato in passato dall’azienda in diverse occasioni.

Dr Su mostra il gigantesco die del processore Instinct MI300.

Questo processore sfrutta a fondo il design chiplet che contraddistingue ormai da qualche tempo la progettazione di Amd, abbinando diversi chiplet 3D da 5 nm per raggiungere il vertiginoso totale di 146 miliardi di transistor.

L’architettura CDNA 3 soddisfa le esigenze grafiche dell’Instinct MI300, ma l’APU integra anche un totale di 24 core CPU Zen 4 Data Center e 128 GB di memoria HBM3 di nuova generazione in esecuzione in una configurazione bus a 8192 bit.