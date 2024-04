L'ex direttore atletico della Pikesville High School, Dazhon Darien, è stato arrestato giovedì mattina presso l'aeroporto BWI mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Houston.

L'arresto è avvenuto in seguito all'emissione di un mandato per Darien, accusato di vari crimini legati all'uso presunto di intelligenza artificiale per impersonare il preside Eric Eiswert.

Secondo le autorità, Darien è stato fermato dagli ufficiali dell'aeroporto perché era in possesso di una pistola e una rapida verifica ha rivelato il mandato di arresto a suo carico.

Le accuse contro Darien includono il disturbo delle attività scolastiche, derivante dalla sua presunta creazione e diffusione di un file audio falso che ritraeva il preside Eiswert in un contesto razzista e antisemita.

Questa registrazione ha causato notevoli conseguenze, portando alla temporanea rimozione di Eiswert dalla scuola e innescando una serie di reazioni di odio sui social media e di telefonate minatorie alla scuola.

L'audio falsificato è stato diffuso sui social media e ha provocato un'indagine delle autorità scolastiche e della polizia. La voce simulata di Eiswert faceva commenti denigratori su studenti afroamericani e sulla comunità ebraica, generando una mancanza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della scuola e causando forti timori per la sicurezza del corpo docenti.

Gli esperti hanno confermato che l'audio è stato generato dall'intelligenza artificiale, mettendo in luce le crescenti preoccupazioni riguardo all'uso malizioso della tecnologia.

In seguito all'arresto, Darien è stato rilasciato su cauzione e ha rinunciato a un avvocato durante la sua prima udienza in tribunale. Nel frattempo, le autorità continuano le indagini per comprendere appieno il ruolo di Darien nella vicenda e le cause che lo hanno portato a prendere di mira il preside dell'istituto scolastico.

Le reazioni alla notizia hanno evidenziato la necessità di maggiori regolamentazioni, e di controlli più rigidi, sull'uso dell'intelligenza artificiale, specialmente nei contesti educativi.

Gli educatori e le autorità sono chiamati a prendere in considerazione le implicazioni etiche e legali di queste tecnologie emergenti e ad agire per proteggere la sicurezza, e il benessere, degli studenti e del personale scolastico.

Questo caso rappresenta un ulteriore punto di svolta nella comprensione e nella gestione delle minacce emergenti legate all'intelligenza artificiale e richiede un approccio coordinato e proattivo per mitigare i rischi associati a tali tecnologie.