Apple ha presentato Business Connect, un tool pensato per permettere alle imprese di personalizzare il modo in cui appaiono agli utenti su Maps. I business possono ora modificare il logo, le foto da mostrare all’utente ed eventuali promozioni attive.

Su Apple Maps le imprese possono creare una propria card con tutte le informazioni del proprio business, per connettersi più rapidamente coi potenziali clienti e offrire un’esperienza completa ai consumatori. I dati inseriti nella card appariranno poi in altre app Apple, come Siri, Wallet e Messaggi.

Le funzionalità di Apple Business Connect

Grazie a Business Connect di Apple le imprese hanno il controllo totale sul modo in cui appaiono agli utenti su Maps; esse possono, per esempio, aggiungere sconti e promozioni stagionali, mettere in evidenza specifici prodotti o servizi e specificare giorni e orari di apertura speciali.

Le aziende possono inoltre inserire una serie di call-to-action nelle card per permettere agli utenti di prenotare, ordinare piatti da asporto o acquistare biglietti collegando diverse applicazioni alla funzionalità. Business Connect integra tutti i servizi di un’impresa in quello che assume il ruolo di biglietto da visita.

Business Connect offre inoltre una serie di dashboard per monitorare l’engagement e ottenere informazioni su quanti utenti hanno visto o aperto la card e quanti hanno cliccato su uno o più servizi proposti.

La funzionalità è disponibile per gli utenti degli Stati Uniti a partire dall’11 gennaio scorso e nei prossimi mesi verrà estesa anche alle attività commerciali del resto del mondo. I business che vogliano usufruire del servizio possono usare il proprio ID Apple o registrarne uno nuovo; Apple, in seguito alla richiesta dell’impresa, ne verificherà l’identità e procederà con la creazione di una o più card.

Quella di Apple è una funzionalità simile in tutto e per tutto a Google My Business, che consente alle attività di personalizzare il proprio aspetto su Maps, aggiungendo foto, orari di apertura, offerte, post e aggiornamenti.

Con Business Connect Apple vuole da una parte ridurre la dipendenza da Yelp per la gestione di foto e recensioni, e dall’altra cercare di ridurre l’egemonia di Google sulla gestione dei business: è evidente che si tratta di una sfida al colosso di Mountain View. Integrando Apple Maps con le altre applicazioni proprietarie, l’azienda vuole fornire ai business un modo per essere ancora più presenti e gestire con semplicità il rapporto coi consumatori.