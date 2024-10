Aruba ospita "Capitale Digitale" presso il suo nuovo hub a Roma

La scorsa settimana si è tenuto presso il nuovo data center IT4 (Hyper Cloud Data Center) di Aruba "Capitale Digitale", l'evento che ha visto confrontarsi istituzioni e figure del mondo tech sui temi della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica.

"Vista la rilevanza e l’importanza della nostra Capitale e del suo tessuto economico, siamo convinti che Roma meriti un data center campus di questa dimensione e livello. Oggi, con l'Hyper Cloud Data Center, Aruba mette a disposizione un’infrastruttura abilitante per la digitalizzazione e l'innovazione, non solo a livello locale ma per l’intero Paese" ha dichiarato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba, durante l'appuntamento.

L'evento, moderato dalla giornalista RAI Barbara Carfagna, ha visto la partecipazione di Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Roberta Angelilli, VP e Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lazio. Presente anche Maurizio Veloccia, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, il quale ha sottolineato il ruolo sempre più strategico di Roma per la digitalizzazione del Paese.

A seguire si è tenuto il panel "Capitale Digitale: Roma come hub innovativo e strategico. Il supporto delle istituzioni al settore privato" che ha approfondito il ruolo emergente di Roma come hub digitale centrale per l'Italia.

Al panel si sono alternate le visioni di Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, Mario Nobile, Direttore Generale di AgID, e Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

A seguire c'è stata la presentazione dell'Hyper Cloud Data Center con un approfondimento sul progetto. Il campus si estende su un'area di 74.000m² e a tendere comprenderà cinque data center indipendenti, per una capacità totale di 30 MW di potenza IT fornita con un livello di ridondanza 2N o superiore.

"L'inaugurazione di Hyper Cloud Data Center ci permette non solo di rafforzare il nostro network di data center in termini di capacità, ma anche di offrire i nostri servizi localmente su un mercato strategico come quello di Roma e del Centro-Sud Italia. In questo modo, sfruttando l’asse Roma Milano, possiamo garantire le migliori soluzioni di disaster recovery e business continuity" ha affermato Cecconi.

Gli ospiti, dopo l'inaugurazione, hanno avuto l'opportunità di fare una visita guidata del primo data center del Campus. Come gli altri moduli, il data center comprende, oltre alle sale dati, il NOC, il SOC e i laboratori, anche il power center con le unità di alimentazione, il centro logistico con gli scambiatori di calore dell'impianto di raffreddamento, e l'area di backup con i generatori.

La seconda giornata dell'evento, caratterizzata dal tema: "Capitale Digitale - Le infrastrutture IT per operatori, imprese e PA. Confronto con gli stakeholder della industry ICT", si è aperta col panel "Dalla mattonella alla gestione del dato" ed è proseguita con "Roma, hub telco e digitale", secondo panel focalizzato sull'IT4 dove sono intervenuti Aruba, Namex, Open Fiber, Sparkle e MIX.

L'evento si è concluso con il panel "Transizione digitale della PA: sfide e innovazioni per gli enti pubblici" che ha esplorato le sfide e le opportunità della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.