"Roma, Hub Telco e Digitale": focus sul nuovo data center di Aruba

In occasione dell'evento "Capitale Digitale" tenutosi presso il nuovo Hyper Cloud Data Center di Aruba, si è svolto il talk "Roma, Hub Telco e Digitale" che ha coinvolto diverse figure del settore delle telecomunicazioni e del digitale.

Punto focale della discussione è per l'appunto il nuovo data center Aruba, un hub Carrrier Neutral progettato per ospitare infrastrutture IT di aziende, pubbliche amministrazioni, Carrier e provider e offrire soluzioni di interconnessione avanzata, ultraveloce e affidabile.

Aruba

Tra i presenti Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba, che ha commentato: "L'Hyper Cloud Data Center, con il suo ruolo di abilitatore nel panorama telco, si propone di avere un impatto trasformativo nel bilanciare l’erogazione dei servizi digitali nel Paese. Posizionato in modo baricentrico nel territorio nazionale, non solo migliora la connettività locale, ma funge anche da nodo cruciale per l'interconnessione con le reti internazionali".

Presente anche Maurizio Goretti, CEO di Namex, che ha aggiunto: "I fondatori di Namex 30 anni fa immaginavano che Roma un giorno diventasse un hub telco del Mediterraneo. Oggi Roma cresce in investimenti e interconnessioni, negli ultimi 5 anni le reti connesse a Namex sono triplicate. Dopo i grandi content, la pandemia e il calcio su IP, oggi la partnership con Aruba è un ulteriore fondamentale tassello per crescere e stabilirsi come hub di livello internazionale".

"Roma è sempre più un punto di rifermento per l'ecosistema digitale italiano. Questa evoluzione non poteva non coinvolgere Open Fiber, che ha scelto Aruba come 'casa' per il nodo della Rete di Trasporto Nazionale nella Capitale. Nello specifico, il Data Center di Aruba rappresenterà una tappa fondamentale verso lo sviluppo della rete di Edge Data Center che Open Fiber realizzerà a partire già dalla fine del 2024" ha dichiarato Paolo Magrelli, Head of Sales Strategic Customers and Bid Management di Open Fiber.

Infine Alessandro Talotta, Executive President & Chairman del MIX, ha affermato che “L'Hyper Cloud Data Center di Aruba rappresenta un passo fondamentale nel processo di trasformazione digitale della Città di Roma. MIX Srl ha in programma un'importante espansione nella capitale, e tra le nostre priorità vi è la presenza all'interno del data center di Aruba. Un aspetto su cui poniamo molta attenzione è il pieno rispetto del principio di neutralità, un valore a cui teniamo particolarmente".

La collaborazione tra Aruba, Namex, Open Fiber, Sparkle e MIX mira a trasformare Roma in un polo strategico per l'innovazione tecnologica, espandendo la connettività dall'area del Mediterraneo fino all'Europa, al Medio Oriente e all'Asia. L'obiettivo è anche gettare le basi per una crescita sostenibile e condivisa dell'intero sistema digitale, promuovendo soluzioni di connettività avanzate ed efficienti.