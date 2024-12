Aruba premia Airu, l'assistente che ti fa risparmiare sul cloud

Il cloud è una risorsa abilitante e imprescindibile per le aziende moderne, ma la gestione dei costi è spesso complessa e ha ampi margini di miglioramento. Per questo, a fine ottobre Aruba Cloud e Codemotion hanno lanciato un hackathon mirato a progetti che permettessero di efficientare la gestione dei costi del cloud.

Prima competizione di questo tipo lanciata da Aruba Cloud, è iniziata il 31 ottobre e metteva in palio 10.000 euro in buoni (spendibili sulle piattaforme e-commerce con i principali marchi) da spartirsi tra i membri della squadra vincitrice. Era possibile iscriversi anche da singoli e venir inclusi in una delle squadre già presenti (se necessitavano di nuovi membri) o in squadre ex novo composte da altri specialisti presentatisi da soli.

L’importanza del tema e il sostanzioso premio hanno portato all’iscrizione di ben 7 team completi, con 4 di loro che hanno portato a termine la sfida e presentato un servizio funzionante.

Dopo qualche giorno di consultazioni della giuria, il 18 di dicembre Aruba Cloud ha premiato il team Airu che ha presentato l’app omonima, durante un evento che ha visto la conduzione di Serena Sensini, volto noto nelle community tech italiane.

Un approccio vincente ai costi del cloud

Il cuore di Airu risiede nella capacità di monitorare e ottimizzare i budget cloud attraverso un’interfaccia intuitiva. Questo strumento consente di tracciare le spese su più servizi cloud, offrendo una visione chiara e consolidata di tutti i costi associati. Che si tratti di un ingegnere cloud intento a ottimizzare le risorse o di un imprenditore che cerca di contenere le spese, Airu si adatta perfettamente alle esigenze di una vasta gamma di utenti.

Uno degli aspetti più innovativi di Airu è rappresentato dai suoi suggerimenti di ottimizzazione personalizzati. Grazie a un uso intelligente dell’AI, l’applicazione analizza i modelli di utilizzo degli utenti e propone raccomandazioni specifiche per ridurre i costi. Questa funzionalità va ben oltre le analisi statiche, trasformandosi in un vero e proprio consulente finanziario virtuale che agisce in tempo reale per ottimizzare le risorse e soprattutto fornire un'attenta preventivazione dei costi.

Airu introduce inoltre un assistente AI conversazionale che alza ulteriormente il livello di interazione. Attraverso un chatbot avanzato, gli utenti possono porre domande sui loro budget cloud, ricevendo risposte rapide, accurate e accompagnate da approfondimenti utili. Questa tecnologia non solo semplifica l’accesso alle informazioni, ma rende il processo di gestione del budget un’esperienza più dinamica e coinvolgente.

La versatilità di Airu emerge chiaramente nei diversi use case pensati per soddisfare le esigenze di utenti con differenti livelli di competenza. L’applicazione supporta sia chi ha bisogno di un preventivo per un progetto già definito, sia chi cerca suggerimenti di architettura per trasformare un’idea in realtà. Inoltre, offre strumenti per analizzare le risorse già implementate, individuando aree di miglioramento e potenziali risparmi. Per coloro che stanno valutando una migrazione da altri provider cloud, Airu fornisce un’analisi comparativa dettagliata, evidenziando i vantaggi economici di una transizione ad Aruba Cloud.

Dietro questa soluzione si cela un approccio innovativo che combina una visione strategica con una solida fattibilità tecnica. Airu non è solo un’app, ma un ecosistema estensibile, progettato per evolversi con le necessità degli utenti e con le sfide del mercato. La capacità del team di trasformare un’idea complessa in un prodotto accessibile e utile dimostra una profonda comprensione delle dinamiche del settore e una spiccata attenzione al valore per l’utente finale.

In definitiva, Airu rappresenta una sintesi perfetta tra innovazione tecnologica e praticità d’uso, offrendo un tool all’avanguardia per chiunque voglia affrontare il cloud budgeting in modo consapevole e strategico.