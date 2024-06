Aruba riceve la qualifica QI3 per trattare i dati strategici della PA

Aruba ha annunciato di aver ricevuto un nuovo livello di qualifica per la propria infrastruttura: l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) le ha attribuito la qualifica QI3 in merito alla gestione di dati ordinari, critici e ora anche strategici.

Aruba

Questo riconoscimento testimonia che, sul piano infrastrutturale, Aruba dispone di un livello di sicurezza adeguato non solo per la gestione dei dati ordinari e critici come quelli sanitari, ma anche dei dati strategici della Pubblica Amministrazione, la cui compromissione può avere impatto sulla sicurezza nazionale e su servizi e funzioni inclusi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e dei soggetti essenziali NIS.

Le PA e i loro fornitori di servizi digitali possono ora affidare i loro dati e servizi all’infrastruttura di Aruba secondo quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia che contiene le linee guida per la migrazione dei dati e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione italiana su infrastruttura qualificata.

“La sicurezza è al centro di tutte le operazioni che portiamo avanti: garantiamo la sovranità dei dati, proteggendoli nel rispetto della regolamentazione europea e nazionale in materia di sicurezza e privacy. Per questo siamo particolarmente orgogliosi delle qualifiche che stiamo ottenendo da ACN, come la QI3, prova tangibile dell'elevata affidabilità dei servizi Aruba" ha commentato Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise"

"La nostra azienda rappresenta un punto di riferimento di avanguardia in Italia e grazie ai nostri asset e al nostro modello di organizzazione, siamo in grado di offrire soluzioni flessibili a livello contrattuale, scalabili a livello di risorse e al contempo estremamente personalizzabili per rispondere alle diverse esigenze di servizio, sicurezza e compliance di Pubblica Amministrazione ed imprese".