Avatar di Zeringo 104
0
Doppio inserimento?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO Guru #342 0
0
quindi anche se i server sono in Europa gli USA possono comunque entrare quando vogliono?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di antonino.caffo 11
0
quindi anche se i server sono in Europa gli USA possono comunque entrare quando vogliono?
ciao, si. Anche se i dati risiedono fisicamente su server situati in Europa (ad esempio a Francoforte, Dublino o Milano), se l'azienda che gestisce quei server è di proprietà statunitense (come Google, Amazon AWS, Microsoft Azure), le leggi degli Stati Uniti consentono alle autorità americane di richiedere e ottenere l'accesso a quei dati. La posizione geografica del server è diventata meno rilevante rispetto alla giurisdizione legale a cui è sottoposta l'azienda che controlla i dati. Ci sono meccanismi legali specifici che rendono questo scenario non solo possibile, ma codificato dalla legge americana.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di antonino.caffo 11
0
ciao, si. Anche se i dati risiedono fisicamente su server situati in Europa (ad esempio a Francoforte, Dublino o Milano), se l'azienda che gestisce quei server è di proprietà statunitense (come Google, Amazon AWS, Microsoft Azure), le leggi degli Stati Uniti consentono alle autorità americane di richiedere e ottenere l'accesso a quei dati. La posizione geografica del server è diventata meno rilevante rispetto alla giurisdizione legale a cui è sottoposta l'azienda che controlla i dati. Ci sono meccanismi legali specifici che rendono questo scenario non solo possibile, ma codificato dalla legge americana.
Con il CLOUD Act, la legge stabilisce che l'obbligo di fornire i dati dipende da chi ha il "possesso, la custodia o il controllo" delle informazioni, indipendentemente da dove queste si trovino nel mondo. Di conseguenza, se un giudice americano emette un mandato verso Microsoft (azienda USA) per ottenere le email di un cittadino europeo conservate su un server a Dublino, Microsoft è obbligata dalla legge americana a fornire quei dati, pena sanzioni negli Stati Uniti. Il fatto che il server sia su suolo europeo non costituisce, per la legge USA, un motivo valido per rifiutare la richiesta.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.