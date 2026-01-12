Il prossimo 15 gennaio Switchup e Tambù Games propongono un appuntamento dedicato alle strategie commerciali e alla gestione delle risorse umane con una modalità operativa non convenzionale. Gli organizzatori hanno deciso di inviare gratuitamente il gioco da tavolo Quella Volta Che... a tutti i professionisti che parteciperanno alla diretta. Un'iniziativa che mira a trasformare la teoria in pratica: chi segue l'incontro non si limita ad ascoltare dei concetti, ma riceve a casa uno strumento e un’occasione per sperimentare le dinamiche ludiche applicate al business. Con il bonus aggiuntivo che ci si può giocare anche con la famiglia e gli amici.

Il tema centrale dell'incontro è la crisi della "fiducia razionale" nel B2B. Oggi i buyer hanno accesso a tutte le informazioni tecniche e i funnel di vendita tendono ad assomigliarsi tutti. Questo rende ancora più determinante un principio che esisteva già prima: non si vende con la logica e la razionalità, ma con l’emozione - e anche il fare un buon affare “oggettivamente” suscita un’emozione, ed è quella la chiave.

Partecipazione L'appuntamento è per il 15 gennaio alle 17:00. Il webinar offre una formazione gratuita su strategie di vendita e recruiting. I partecipanti riceveranno inoltre il gioco da tavolo a domicilio, utile per sperimentare concretamente le dinamiche trattate. Iscriviti gratuitamente da questo link

Oggi, dunque, presentarsi con i soliti argomenti logici non basta più a fare la differenza, ammesso che sia mai bastato. La tesi che verrà esposta nel webinar è infatti che per chiudere i contratti serva attivare una "fiducia emozionale", creando un'esperienza che rimanga impressa nella memoria dell'interlocutore.

Chi segue l'incontro riceve a casa un esempio concreto per sperimentare le dinamiche.

Una teoria che sarà esposta durante il webinar, e successivamente chi vorrà potrà ripetere l’esperienza formativa usando il gioco, oppure divertirsi a casa con i propri cari. Un modo immediato e pratica per mettere alla prova le idee e le teorie.

Storytelling e imprevisti: le meccaniche in gioco

Il prodotto scelto come omaggio, Quella Volta Che... Le sue regole offrono spunti interessanti per chi si occupa di business: i giocatori devono inventare storie su due piedi rispettando vincoli specifici e gestendo carte "Imprevisto" o "Caos". La capacità di improvvisare sarà determinante, proprio come accade ai sales di ogni settore.

Queste dinamiche simulano infatti la pressione che un commerciale o un manager affrontano quotidianamente. La capacità di mantenere il filo del discorso mentre cambiano le condizioni esterne (una regola che cambia nel gioco, un'obiezione improvvisa nella realtà) è una soft skill fondamentale. Il gioco diventa quindi un esempio concreto di come le meccaniche di gamification possano essere usate per allenare l'adattabilità e la gestione dello stress in tempo reale.

Si offre un oggetto tangibile che dimostra la volontà di rompere la prevedibilità.

Un assist per le Risorse Umane

L'evento del 15 gennaio toccherà anche l'ambito HR, mostrando come il gioco possa supportare i processi di selezione. Le meccaniche di bluff e narrazione presenti nel titolo si rivelano strumenti utili per valutare le competenze trasversali. Osservare come un candidato gestisce una storia inventata o come interagisce con gli avversari può rivelare tratti della personalità che un colloquio formale spesso nasconde.

Ricevere la scatola a casa permette ai professionisti del settore di avere tra le mani un esempio concreto di questo strumento di interazione. L'oggetto dimostra come l'approccio ludico possa abbattere le barriere formali e creare connessioni più autentiche tra le persone, siano essi colleghi durante un team building o candidati in fase di assessment.

Le meccaniche di bluff e narrazione si rivelano strumenti utili per valutare le competenze.

L'utilizzo della gamification in ambiti strategici come le vendite B2B e le risorse umane segna un netto cambio di passo rispetto alla retorica della pura efficienza procedurale. Se finora l'attenzione si è concentrata sull'automazione dei funnel e sulla standardizzazione dei colloqui, l'introduzione di meccaniche di gioco suggerisce che il vero vantaggio competitivo risieda altrove: nella capacità di gestire l'imprevisto e di costruire relazioni su un piano non puramente transazionale. Il gioco cessa di essere un semplice passatempo per diventare una "sandbox" strategica, uno spazio di simulazione protetto dove testare le soft skill e la tenuta emotiva prima che queste impattino sui risultati reali.

In definitiva, sia che si tratti di negoziare un contratto o di valutare un candidato, la sfida odierna è superare la barriera delle interazioni scriptate. L'approccio ludico diventa quindi uno strumento di indagine comportamentale indispensabile: costringendo i partecipanti a uscire dai binari della logica sequenziale e delle risposte preconfezionate, fa emergere quella componente umana che i dati faticano a mappare. Non è una questione di intrattenimento, ma di recuperare una profondità di analisi qualitativa che le sole metriche quantitative non sono più in grado di garantire per comprendere chi abbiamo davvero di fronte.