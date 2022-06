Quattro router WiFi 6 e un sistema WiFi mesh di Asus hanno raggiunto il livello 4 del Cybersecurity Labeling Scheme di Singapore, il punteggio più alto possibile. Nello specifico i quattro router sono: TUF Gaming AX5400, TUF Gaming AX3000, RT-AX82U e RT-AX58U.

Il sistema mesh è l’Asus ZenWiFi XD6, che consiste in una coppia di router WiFi 6 AX5400. Già nel 2021, anche ROG Rapture GT-AX11000 e Asus RT-AX88U hanno ottenuto il riconoscimento Cybersecurity Labeling Scheme, portando a sette in un solo anno il numero totale di dispositivi di rete di Asus che hanno guadagnato il massimo punteggio.

“Asus è orgogliosa di essere il primo brand di router a raggiungere il livello 4 del Cybersecurity Labelling Scheme, il livello più alto nel sistema di rating leader a livello mondiale nella sicurezza informatica”, afferma Tenlong Deng, Corporate Vice President di Asus e General Manager della Business Unit per il Networking e i Dispositivi Wireless.

“Con numerosi prodotti testati e insigniti del più alto livello di certificazione CLS, sono stati pienamente riconosciuti i nostri continui sforzi per offrire ai nostri clienti soluzioni di rete affidabili, sicure e protette”.

La Cyber ​​Security Agency di Singapore (CSA) ha varato il Cybersecurity Labeling Scheme (CLS) per valutare i dispositivi smart indirizzati al mercato consumer in base a specifici livelli di sicurezza informatica.

Questa iniziativa è la prima del suo genere nella regione Asia-Pacifico ed i prodotti con CLS di livello 3 e superiore sono riconosciuti anche dall’Agenzia Finlandese per i Trasporti e le Comunicazioni (Traficom) come soluzioni in grado di soddisfare i loro rigidi requisiti in tema di sicurezza informatica.

Al livello 1, il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza di base come la garanzia di password predefinite univoche e la fornitura di aggiornamenti software. Al livello 2, il prodotto è stato sviluppato anche utilizzando i principi di Security-by-Design come la valutazione del rischio delle minacce, la revisione critica del progetto e i test di accettazione.

Al livello 3, il prodotto è stato anche sottoposto a valutazione dei file binari del software da parte di laboratori di test di terze parti approvati. E al livello 4, il livello più alto, il prodotto è stato anche sottoposto a più rigorosi e strutturati test di penetrazione, effettuati da laboratori di test terzi ed indipendenti.

La maggior parte dei router e dei sistemi WiFi mesh di Asus include la tecnologia AiProtection Pro basata su Trend Micro insieme a soluzioni complete per la sicurezza di rete.

AiProtection Pro offre una suite per la sicurezza di livello aziendale per la protezione della propria rete, con protezione della privacy ed aggiornamenti gratuiti a vita per tutta la durata del router, controlli parentali avanzati e sicurezza IoT integrata nel router a protezione di ogni dispositivo connesso.

A differenza del normale filtraggio basato su DNS, il database cloud è costantemente e puntualmente aggiornato e aiuta a prevenire gli attacchi e le criticità legate alla sicurezza, anche prima del clic dell’utente finale o dell’attivazione di uno specifico collegamento potenzialmente pericoloso.

La funzione Asus Safe Browsing migliora ulteriormente l’esperienza di navigazione in Internet per le famiglie, in ambito lavorativo e per utenti singoli. Attraverso questa tecnologia i router ASUS aiutano a filtrare i siti Web potenzialmente dannosi ed altri contenuti indesiderati, elevando la sicurezza e la qualità della navigazione per tutti.

In aggiunta, i router di Asus con tecnologia Instant Guard utilizzano la tecnologia Virtual Private Network (VPN) per creare un tunnel dati sicuro su una Wi-Fi pubblica. Questa funzionalità VPN completa permette di creare connessioni sicure a una rete domestica o aziendale da qualsiasi parte del mondo.