Tesla sistema l'acceleratore selvaggio con una vite, in 5 minuti

Tesla ha adottato una soluzione decisa per affrontare i problemi riscontrati nei pedali dell'acceleratore del suo Cybertruck. Dopo aver richiamato tutti i veicoli finora consegnati, ha deciso di risolvere il problema mettendo un rivetto che assicuri il fissaggio stabile del cuscinetto del pedale. Questa decisione è stata presa dopo che un video andato virale ha mostrato come il cuscinetto del pedale potesse scivolare via, bloccandosi nel rivestimento interno e lasciando il pedale premuto al massimo, comportando un rischio per la sicurezza alla guida.

La soluzione di Tesla è stata mostrata in un video ripreso durante un evento dell'azienda in California, confermando l'installazione dei rivetti per fissare il cuscinetto del pedale. La procedura è molto semplice: dopo aver praticato un foro sulla base del pedale, viene messa una vite per garantire che il cuscinetto rimanga saldamente in posizione, eliminando il rischio di blocchi improvvisi del pedale.

Il bollettino di assistenza pubblicato da Tesla fornisce ulteriori dettagli, tra cui la misurazione della distanza tra il cuscinetto e il supporto del pedale prima dell'intervento. Se la distanza non è conforme alle specifiche, è necessaria la sostituzione dell'intero gruppo del pedale. Al termine dell'installazione, viene eseguita un'ispezione per assicurare che il lavoro sia stato eseguito correttamente, garantendo che i clienti possano godere di un'esperienza di guida sicura e affidabile con il loro Cybertruck.