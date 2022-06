Cohesity ha annunciato l’espansione del proprio marketplace, per includere non solo le app, ma anche le integrazioni con brand.

Grazie all’unificazione di tutte le integrazioni e al loro inserimento nel Cohesity Marketplace, i clienti possono esplorare e trovare in un unico luogo le soluzioni di cui hanno bisogno per far fronte alle mutevoli esigenze di gestione e protezione dei dati.

Queste soluzioni possono aiutare i clienti a migliorare la sicurezza, aumentare il valore della piattaforma di next-gen data management di Cohesity e affrontare le sfide della gestione dei dati.

“All’aumentare del volume e del valore dei dati nelle organizzazioni di ogni settore e dimensione, cresce anche la vulnerabilità dei dati stessi“.

Albert Zammar, Regional Director SEMEA Cohesity

“È fondamentale che i business leader abbattano i silos di dati e adottino soluzioni integrate per rafforzare la cybersecurity, migliorare la produttività operativa e ricavare maggiori informazioni dai propri dati”, ha detto Kirk Law, Senior Vicepresident Research and Development di Cohesity.

“Garantire l’estensibilità, mantenendo al contempo la semplicità, è il fulcro dell’approccio di Cohesity alla gestione innovativa dei dati e questa significativa espansione del nostro marketplace ci traghetta direttamente alla fase successiva di una visione così ambiziosa”.

“Adottare una gestione innovativa dei dati significa pensare alla gestione dei dati nel suo complesso e passare da un insieme di soluzioni puntuali e isolate a un approccio di piattaforma”, ha dichiarato Enrico Signoretti, Senior Data Storage Analyst di GigaOM.

“Ad esempio, Cohesity offre una piattaforma estensibile che consente ai clienti di sfruttare le applicazioni e le integrazioni disponibili sul marketplace, consolidando così le soluzioni e garantendo l’accesso a innovazioni di terze parti per soddisfare esigenze in continua evoluzione”.