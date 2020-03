Come i retailer possono sfruttare Pinterest per il loro business

Pinterest vuole essere partecipe diretto del cambiamento nel panorama retail, che vede l’e-commerce più importante che mai. In che modo? Sfruttando i suoi Pin come se fossero delle vetrine commerciali, ispirazione visive prima dell’acquisto.

Ecco il motivo per cui man mano che i consumatori spostano il loro shopping sui canali online, i brand tendono a creare un’esperienza di acquisto che viene percepita più come “vita reale”, per essere fonte di ispirazione portando un senso di normalità e gioia in tempi difficili.

«Le persone hanno sempre usato Pinterest come fonte d’ispirazione per lo shopping ed è stata una priorità per la piattaforma esporre i migliori prodotti dai retailer alle persone che sono pronte ad acquistare. Dato che i Pinner si rivolgono a Pinterest in cerca di ispirazione (e non necessariamente hanno in mente specifici prodotti) e accolgono anche i contenuti proposti dai brand, gli interessi sono allineati su tutta la linea» spiega la compagnia.

Nelle ultime due settimane, Pinterest ha assistito ad aumenti delle ricerche (rispetto alle due settimane prima) per argomenti come “organizzazione della casa” (+43%), “giornata di spa a casa” (+19%), “tutorial di makeup per principianti” (+180%) e “ricette per bambini” (+64%).

Ecco allora le novità per i retailer: introduzione di commercianti verificati, reportistica di conversione e aggiornamento dei cataloghi. Con il programma commerciante verificato, Pinterest tende a qualificare gli account che propongono prodotti, come già fatto con Quay Australia, Ruggable, Filson, Coyuchi e Lotuff Leather, che hanno rispettato i requisiti necessari a garantire un’elevata qualità dei servizi alla clientela.

I rivenditori interessati a registrarsi al programma possono trovare maggiori informazioni su pinterest.com/verified. Con le informazioni sulle conversioni invece, è possibile accedere alle informazioni sulle proprie conversioni, sia organiche che a pagamento, così da poter misurare l’impatto di Pinterest sulle visite al sito web, sui carrelli di shopping e sulle vendite, su più finestre di attribuzione.

Pinterest ha apportato importanti cambiamenti ai cataloghi che riducono l’attesa tra i tempi dalla ricezione automatica di feed e la creazione del Pin di Prodotto,: «Inoltre stiamo aggiungendo nuove metriche, ricezioni di feed in tempo reale, supporto multi-feed, rafforzamento dell’esperienza cliente e pianificazione dell’ingestione di feed».

Con il retargeting dinamico, i pubblicitari nei mercati di tutto il mondo possono raggiungere gli utenti di Pinterest che hanno precedentemente interagito con il loro brand online o che hanno nel proprio carrello oggetti non acquistati, riproponendo prodotti uguali o simili a quelli che tali utenti hanno cercato e salvato su Pinterest.