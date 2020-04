Teaser: come ispirare con il proprio messaggio

Oggi alle 14.00 scopriamo in diretta, insieme a Danilo Callegari, come essere di ispirazione attraverso la condivisione del proprio messaggio ovvero, se esistono dei limiti “the limits are just in our mind”. Danilo è appassionato fin da giovanissimo di sport estremi e adora la montagna, per lui grande “palestra di vita”, e la natura, in tutte le sue forme ed espressioni, in particolare quelle più estreme.

Oltre all’alpinismo pratica anche il paracadutismo, imparato ed affinato nei reparti paracadutisti dell’Esercito Italiano, dove è stato operativo per quattro anni durante i quali ha vissuto in prima persona la cruda realtà della guerra. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente che ha saputo trasformare nel più grande insegnamento di vita maturando un approccio razionale e programmato con il quale affronta ogni sua avventura.

Ha esplorato i luoghi più inospitali del Pianeta nuotando in acque oceaniche, scalando montagne impervie dalle Alpi all’Himalaya, dalle Ande al Caucaso, volando tra montagne e oceani, attraversando interi continenti in bicicletta… poi ancora quattro deserti e il più grande ghiacciaio d’Europa attraversati in autonomia e in kayak sul più elevato lago navigabile del Pianeta e tra le tormentate acque della Patagonia.

Danilo è anche uno speaker motivazionale e mette la sua esperienza al servizio di quelle imprese che vogliono superare i propri limiti, guidandole verso l’acquisizione di nuove competenze e autonomia, per permettere loro di aumentare il livello delle performance.

Attraverso lo speaking e il racconto delle sue avventure insegna loro il valore che la scoperta di nuovi orizzonti e la vittoria di tali sfide gli hanno portato per aiutarle a le incentivarle ad inseguire i propri sogni e ad uscire dalla propria zona di comfort. Perchè per Danilo “l’avventura è vita” in ogni aspetto della quotidianità.