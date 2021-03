Come migliorare Vita e Business

Saper comunicare è un’arte difficile da apprendere e padroneggiare, soprattutto in determinati ambiti e settori. Come è possibile farlo nel migliore dei modi in un campo difficile e complesso come quello della medicina?

A rispondere a tale domanda, in questa puntata di Imprenditori in Video per Social Video Marketing con Manabe Repici, è il dr. Filippo Ongaro, esperto internazionale di High Performance e autore di bestseller sull’argomento.

Il dr. Filippo Ongaro ha lavorato per anni all’Agenzia Spaziale Europea e ha collaborato a lungo con la Nasa e l’Agenzia Spaziale Russa. È il primo italiano ad aver ottenuto la Board Certification in medicina antiaging ed è pioniere della disciplina in Europa.

Oltre che stimato professionista, il dr. Filippo Ongaro è proprietario di un canale YouTube con oltre 28 milioni di visualizzazioni e oltre 300mila iscritti, in cui spiega ai propri follower come migliorare le proprie performance a 360 gradi.

Grazie alla sua professionalità ed esperienza, il dr. Filippo Ongaro ci racconta quindi in questa puntata di Imprenditori in Video come sia possibile comunicare e divulgare le tematiche mediche e come migliorare il nostro stile di vita.

Dallo spazio alla formazione

Da sempre interessato al campo delle High Performance, il dr. Filippo Ongaro prima di dedicarsi alla formazione è stato medico degli astronauti presso l’Agenzia Spaziale Europea e in seguito pioniere della medicina antiaging sul suolo europeo.

Dopo tali esperienze, ha però deciso di concentrarsi sulla sua vera passione. Vale a dire la comunicazione, e ha cominciato a dedicarsi alla formazione e al coaching avendo come obiettivo quello di prendere per mano un paziente e aiutarlo a migliorare il proprio stile di vita.

Un cambiamento a 360 gradi, che riguarda il fisico, l’alimentazione, il mindest e, soprattutto, la routine giornaliera. Per cambiare la vita di una persona è infatti necessario partire dal miglioramento delle singole giornate, da un frammento per arrivare poi all’intero.

Da questa idea è quindi nata l’attività di formatore e coach del dr. Filippo Ongaro, che si declina in videocorsi, libri, eventi dal vivo e molto altro ancora e che è portata avanti in simbiosi con sua moglie, Sonja Grevenitz, psicologa dell’Agenzia Spaziale Europea.

Professionisti in video

Il dr. Filippo Ongaro è inoltre proprietario di un canale YouTube con oltre 300mila iscritti e 28 milioni di visualizzazioni, uno strumento importantissimo per sostenere il business e trovare nuovi clienti in modo efficace.

Ma come mai ha cominciato a fare video? Come spiegato durante Imprenditori in Video a Manabe Repici, il dr. Filippo Ongaro veniva spesso intervistato fin da quando lavorava all’Agenzia Spaziale Europea. Dopo aver iniziato a dedicarsi a un nuovo ambito come quello della medicina antiaging, la necessità di esporsi è diventata palese.

Proprio da questi ragionamenti sono partite tutte le sue esperienze sui social. Prima in modo più amatoriale e poi più strutturato, con un piano editoriale che cerca di rispondere sia alle esigenze degli utenti che alla volontà del dr. Filippo Ongaro di raccontare qualcosa di cui è appassionato.

I video sono uno strumento fondamentale, che ha portato tantissimi vantaggi alle attività del dr. Filippo Ongaro. Ma come è possibile utilizzarli nel migliore dei modi? Per farlo, il primo aspetto è quello di avere un minimo di talento come oratore, una condizione irrinunciabile per riuscire ad utilizzare al meglio i video.

Bisogna poi, come dichiarato dal dr. Filippo Ongaro a Manabe Repici, essere in grado di andare oltre l’obiettivo della telecamera, immaginandolo come un qualcuno con cui vogliamo interagire. Importantissimo, infine, non dare troppo credito alle critiche: soddisfare tutti è praticamente impossibile.

Adattabilità

Proprio i video possono essere per le aziende uno strumento importantissimo anche per reagire al cambiamento e a situazioni difficili come quella degli scorsi mesi. La chiave per non farsi prendere impreparati, come appreso a Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing, è poi quella di avere una struttura flessibile.

Bisogna essere in grado di adattarsi, avere un’organizzazione pronta al cambiamento e non adagiata sugli allori. Una adattabilità che deve essere intrinseca nella cultura aziendale e che deve essere curata a partire dal singolo dipendente. Così come per migliore la propria vita è necessario agire sulla singola giornata, così per potenziare la propria impresa bisogna investire sul singolo dipendente.

Ma come si può essere più adattabili? Secondo il dr. Filippo Ongaro andare in tale direzione non è difficile e basta inserire anche solo qualche piccolo cambiamento che modifichi le abitudini dei dipendenti. Come può essere ad esempio nel privato il lavarsi i denti con la mano sinistra, o destra se si è mancini.

La neuroscienza insegna infatti come la strada per interrompere le cattive abitudini sia proprio quella di fare nuove azioni semplici e veloci, con le quali migliorare pian piano sé stessi, la propria vita e, di conseguenza, il proprio business.

Cambiare in meglio la propria vita e il proprio business non è quindi impossibile e, come ci ha insegnato il dr. Filippo Ongaro a Imprenditori in Video per Mobile in Video Marketing, bisogna partire dal piccolo per arrivare a grandi miglioramenti.