Connect Reply, la società del Gruppo Reply, ha realizzato, in partnership con Net Insurance, Net Care, la soluzione B2B2C per il mercato europeo delle assicurazioni.

Frutto della collaborazione tra le due realtà, offre in un unico ambiente integrato, servizi di protezione completi e semplici da sottoscrivere.

Il modello assicurativo “a servizio” è una novità nel panorama europeo: si tratta infatti di un nuovo paradigma che rivoluziona il concetto di accesso alle soluzioni offerte, semplificandone l’accesso e la gestione per il cliente finale.

Numerose le funzionalità e servizi che possono essere resi disponibili: dall’acquisto e gestione delle coperture alla liquidazione dei sinistri, dal monitoraggio dei dispositivi IoT ai i servizi di notifiche e alert.

Ancora, nelle offerte dedicate alla cura della casa o pensate per venire incontro alle persone più fragili, il pronto intervento di professionisti, come fabbri, elettricisti e idraulici e la possibilità di attivare la consegna domiciliare dei medicinali.

La piattaforma abilita per la prima volta servizi assicurativi B2B in una soluzione “chiavi in mano” confezionata ad hoc per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del cliente, innestando servizi anche lontani dal core-business delle due società.

pmi

Questo con il coinvolgimento di una serie di partner specializzati messi a portfolio da Net Insurance o, se non presenti, con la possibilità di creare nuove collaborazioni. Per il cliente il vantaggio è importante: le attivazioni dei servizi assicurativi da integrare nell’offerta sono a carico delle compagnia.

Allo stesso tempo Net Care, perseguendo il modello B2B2C, garantisce un impatto positivo proprio per il consumatore finale, che da un unico interlocutore riceve più servizi, altrimenti attivabili con singoli accordi.

Ciò comporta una riduzione della complessità e un notevole risparmio economico dovuto alla possibilità di cross selling.

Non da ultimo, Net Care risponde alle esigenze tipiche della clientela sempre più digitale di oggi: il servizio infatti è semplice, trasparente e mobile-friendliness, per una attivazione comoda e veloce; tutti elementi imprescindibili per raggiungere il target dei nativi digitali.

L’erogazione in modalità as a services della piattaforma e la gestione del portfolio di servizi assicurativi è affidata a Net Insurance, mentre Connect Reply, grazie alla sua expertise, ha un ruolo di integratore e taylor-mader di servizi, andando a combinare sotto il profilo pratico l’innovativa customer experience ed i devices necessari al funzionamento dell’app.

“Mettendo a sistema la consolidata esperienza nel settore e il network di partner di Net Insurance e il nostro know-how tecnologico abbiamo sviluppato la soluzione Net Care per arricchire di molteplici funzionalità le applicazioni dei nostri clienti Telco e Utilities“.

“Il valore aggiunto che siamo riusciti a creare si presta ad essere messo a disposizione di numerose Industry ed è la direzione che intendiamo intraprendere in qualità di acceleratori della trasformazione digitale.” ha dichiarato Daniele Vitali di Connect Reply

“La partnership con Reply nasce dalla volontà di reinterpretare il rapporto tra cliente e assicurazione, utilizzando tutto il potenziale che la tecnologia ci dà.” ha affermato Fabio Pittana di Net Insurance.

“Siamo molto soddisfatti del grado di innovazione raggiunto, che ci consente sia di andare incontro a nuovi potenziali target di consumatori, a partire dalle generazioni più giovani, sia di offrire una protezione completa a chi ha a cuore il benessere dei propri cari”.