Il settore dell'intelligenza artificiale continua ad attrarre investimenti di portata storica, e l'accordo appena siglato tra AMD e Meta si colloca senza dubbio tra i più significativi dell'intera industria dei semiconduttori. La partnership, che secondo il Wall Street Journal vale oltre 100 miliardi di dollari, posiziona AMD come fornitore strategico di riferimento per le ambizioni di calcolo distribuito del colosso dei social media, in una collaborazione che si estende su più anni e più generazioni di prodotti. Si tratta di un accordo che ridisegna gli equilibri del mercato dell'hardware per l'intelligenza artificiale, in un segmento dove NVIDIA ha finora dominato con ampio margine.

Al centro dell'intesa vi è la fornitura di fino a 6 gigawatt di potenza computazionale AMD Instinct, un ordine di grandezza che rende immediatamente evidente la scala dell'infrastruttura che Meta intende costruire. Ogni gigawatt di capacità di calcolo rappresenta da solo decine di miliardi di dollari in entrate per AMD, il che spiega come il valore complessivo dell'accordo superi agevolmente la soglia dei cento miliardi. La CEO e presidente di AMD, Lisa Su, ha definito la partnership con Meta una collaborazione pluriennale e multigenerazionale, sottolineando la profondità dell'integrazione tecnologica prevista tra le due aziende.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Particolarmente rilevante dal punto di vista finanziario è la struttura degli incentivi azionari inclusi nell'accordo. AMD ha emesso a favore di Meta un warrant basato su obiettivi di performance per l'acquisto di fino a 160 milioni di azioni AMD ordinarie al prezzo simbolico di 0,01 dollari ciascuna, pari a circa il 10% del capitale azionario totale della società. Le azioni matureranno progressivamente al raggiungimento di specifiche milestone legate alle spedizioni di GPU Instinct: il primo blocco sarà sbloccato con la consegna del primo gigawatt di capacità, con tranche aggiuntive proporzionali all'espansione degli acquisti. Per ottenere l'intero pacchetto azionario, il titolo AMD dovrà raggiungere quota 600 dollari, un obiettivo ambizioso considerando che il prezzo attuale si attesta poco sotto i 200 dollari.

AMD ha emesso a favore di Meta un warrant per l'acquisto di fino a 160 milioni di azioni al prezzo simbolico di 0,01 dollari, con maturazione progressiva legata alle spedizioni di GPU Instinct.

Sul fronte dei processori, Meta diventerà cliente di riferimento per i processori AMD EPYC di sesta generazione, oltre che per i futuri AMD EPYC Verano, la prossima generazione di CPU server di AMD. Questo dettaglio è tutt'altro che marginale: posizionare Meta come lead customer significa che il produttore di chip potrà contare su volumi garantiti per validare e ottimizzare le nuove architetture prima della disponibilità generale sul mercato, con ricadute positive sull'intero ecosistema enterprise. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha confermato la visione a lungo termine dell'accordo, accennando a piani per sviluppare quella che ha descritto come superintelligenza personale.

La struttura di questo accordo rispecchia fedelmente quella della partnership analoga tra AMD e OpenAI, annunciata nell'ottobre scorso: identico il volume di 6 gigawatt di capacità computazionale offerta e identica la quota azionaria del 10% messa sul tavolo come incentivo. Questo schema ripetuto suggerisce che AMD stia adottando una strategia deliberata per agganciare i grandi attori dell'intelligenza artificiale con meccanismi di ownership condivisa, creando interdipendenze strutturali che vanno ben oltre il semplice rapporto fornitore-cliente.

Vale la pena notare che Meta sta costruendo la propria infrastruttura di calcolo con un approccio multi-vendor: la settimana scorsa l'azienda aveva già comunicato l'intenzione di implementare nei propri data center le CPU NVIDIA Grace in configurazione standalone, una scelta motivata da un significativo miglioramento del rapporto prestazioni per watt, aspetto cruciale per gestire i costi energetici di strutture della scala di quelle di Meta. L'efficienza energetica è oggi una delle variabili competitive più importanti nel mercato dei data center, anche alla luce dell'attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale e i costi dell'elettricità su scala industriale.