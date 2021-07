Epson presenta la prima di una nuova serie di testine di stampa PrecisionCore

Epson sta ampliando la gamma di testine di stampa PrecisionCore per soddisfare il rapido passaggio alla stampa digitale nei settori commerciale e industriale. D3000-A1R è la prima della nuova serie di testine di stampa Epson a supportare il ricircolo dell’inchiostro a livello di ugello, aumentando l’affidabilità grazie alla riduzione dei requisiti di pulizia e copertura degli ugelli quando la testina è a riposo.

Questa testina può essere utilizzata sia in modalità monocromatica a 1.200 dpi sia a due colori, in questo caso con una risoluzione di 600 dpi. Grazie alla combinazione con la tecnologia “high-frequency driving”, D3000-A1R offre una qualità delle immagini straordinaria e velocità di stampa elevate, paragonabili a quelle delle stampanti analogiche esistenti.

Non solo: con una ampiezza di stampa di 67 mm, D3000-A1R è facilmente scalabile per applicazioni di grandi dimensioni e di alta qualità quali imballaggi flessibili, etichette e decorazioni, mentre il design industriale robusto consente di maneggiarla in modo sicuro senza danneggiare gli ugelli.

La domanda di stampa digitale con inchiostri a base acqua è aumentata negli ultimi anni a causa della crescente necessità di ridurre l’impatto ambientale: D3000-A1R offre un vantaggio competitivo a quei produttori di stampanti interessati alle problematiche ambientali e di sostenibilità.

Paddy O’Hara, Business Development Manager di Epson Europe, ha dichiarato: “La nuova serie di testine di stampa con ricircolo a livello di ugelli e inchiostri a base acqua dimostra il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie a favore sia della stampa digitale a basso impatto ambientale sia nell’accelerazione dell’innovazione delle stampanti inkjet”.

“D3000-A1R si basa sulla qualità e sull’affidabilità della nostra tecnologia PrecisionCore, leader del mercato, che aggiunge la massima flessibilità per un’ampia gamma di applicazioni di stampa industriale. La sua larghezza e design sono unici nel settore e rendono possibili configurazioni altamente scalabili in array con più testine”.

Tra le caratteristiche principali della testina di stampa inkjet D3000-A1R figurano una risoluzione di 1.200 dpi e high-frequency driving; ricircolo a livello di ugello; 1.200 ugelli per pollice; non richiede l’espulsione regolare dell’inchiostro per la pulizia.

Può essere utilizzata in modalità a colore singolo 1.200 dpi o 2 colori a 600 dpi per colore; l’ampiezza di stampa di 67 mm e il robusto design modulare consentono una facile disposizione sia nelle configurazioni con testina di stampa seriale in movimento sia con testina a linea fissa; minore impatto ambientale.

D3000-A1R sarà disponibile entro la fine del 2021.