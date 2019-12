Exclusive Networks lancia MSSD

Exclusive Networks ha presentato MSSD, la piattaforma dedicata al canale per offrire una serie di servizi di sicurezza gestiti. L’obiettivo è aumentare la “customer lifetime cycle” dei partner e sfruttare le opportunità di mercato della sicurezza informatica di nuova generazione.

I primi servizi certificati Iso, già disponibili, sono supportati da strutture SOC avanzate 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e da tecnici accreditati, con le competenze necessarie per fornire security as a service senza la necessità di affidarsi ad un rivenditore/MSP concorrente.

«MSSD è un’evoluzione che aumenta la possibilità di far leva sul focus che abbiamo sul canale per colmare una lacuna significativa nel mercato» ha detto Andy Travers, EVP Worldwide Sales & Marketing di Exclusive Networks.

«I nostri servizi MSSD sono progettati per essere semplici da capire e da proporre, in modo che i partner possano massimizzare immediatamente la “customer mindshare”. Tutto è pensato per dare ai partner un accesso al fatturato dei servizi gestiti privo di rischi e consentire di essere più rilevanti verso i loro clienti».

Exclusive Networks ha lanciato la piattaforma MSSD con due servizi di sicurezza gestiti basati su SOC, ognuno dei quali supporta le tecnologie di più fornitori e può essere proposto nella versione “White Label” (personalizzata con il logo del partner).

Si tratta di MSSD – Monitoring & Alerting, che fornisce un controllo esperto 24/7 su importanti infrastrutture come i firewall, consentendo ai clienti finali di evitare costi relativi per risorse e formazione anche se le minacce aumentano di intensità e frequenza.

E di MSSD – Monitoring & Alerting + Prevention & Countermeasures, che si basa sui precedenti elementi per erogare un servizio di sicurezza gestito, completamente reattivo e proattivo per le infrastrutture di sicurezza di nuova generazione.

Julien Antoine, EVP Strategy & Operations presso Exclusive Networks ha dichiarato: «Conosciamo gli elevati costi di configurazione e le competenze necessarie per la creazione di un SOC MSSP, che limitano il dinamismo del canale e impediscono alla maggior parte dei partner di soddisfare la domanda dei propri clienti di nuove forme di security consumption».

«Per questo, la piattaforma MSSD dà equilibrio alla situazione, evitando ai partner di mettere il business duramente conquistato nelle mani dei concorrenti. Man mano che l’offerta MSSD si amplierà, aggiungendo ulteriori servizi, manterremo il 100% del focus sul canale».