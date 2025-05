Finom aggiunge il pagamento degli F24 per i clienti italiani

La gestione fiscale delle imprese italiane entra in una nuova fase di semplificazione. FINOM ha ufficialmente introdotto la possibilità di effettuare pagamenti F24 direttamente dalla propria piattaforma. Si tratta di una novità importante, sviluppata in collaborazione con Fabrick, che consente di gestire le principali imposte e contributi in modo integrato, digitale e sicuro. Questa funzione si inserisce perfettamente nella visione di FINOM: semplificare la gestione finanziaria in tutta Europa, aiutando imprenditori e aziende a risparmiare tempo prezioso e ad aumentare l’efficienza quotidiana. Per chi lavora in proprio o guida una PMI, ogni minuto guadagnato nella burocrazia è un investimento in produttività e crescita.

Se operate con un’impresa in Italia, sapete bene quanto la gestione delle imposte possa risultare macchinosa. Doversi spostare continuamente da un sistema all’altro per versare IVA, IRPEF, contributi previdenziali o imposte comunali rappresenta una perdita di tempo e spesso anche una fonte di stress. Non è raro trovarsi a gestire fogli Excel, portali fiscali separati e moduli cartacei da compilare a mano, con il rischio di errori o ritardi. Proprio per rispondere a queste difficoltà concrete, FINOM ha scelto di integrare la procedura dei modelli F24 Ordinario e Accise direttamente nella piattaforma FINOM.

Come funziona la novità F24 di FINOM

La nuova funzione non si limita a semplificare l’accesso: porta con sé anche una serie di benefici sostanziali. Innanzitutto, consente una connessione trasparente e diretta con le agenzie fiscali italiane, evitando il bisogno di ulteriori intermediari. Inoltre, i pagamenti vengono gestiti in totale sicurezza grazie alla partnership con Fabrick, che mette a disposizione la propria tecnologia API per collegare FINOM alle soluzioni bancarie di Banca Sella. Ogni modulo F24 inviato viene automaticamente archiviato in formato digitale, garantendo ordine, tracciabilità e accesso immediato in caso di controlli o necessità amministrative. Questo significa più sicurezza, meno errori e maggiore controllo per la vostra impresa.

Ciò che rende questa innovazione davvero significativa non è soltanto l’efficienza tecnica, ma il cambiamento concreto che produce nel vostro lavoro quotidiano. Non sarà più necessario alternarsi tra portali diversi, scaricare e ricaricare moduli o temere di sbagliare una scadenza. L’esperienza d’uso è stata progettata per essere fluida e intuitiva, così che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero: far crescere il vostro business. Centralizzare la gestione di tasse e contributi in un unico ambiente significa anche ridurre lo stress operativo, semplificare i flussi interni e liberare tempo per attività strategiche e di valore.

Questa integrazione si aggiunge ad altre recenti funzioni introdotte per il mercato italiano, come il rilascio dei conti con IBAN locali, e conferma il nostro impegno nel risolvere sfide concrete a livello nazionale. Ogni impresa ha caratteristiche specifiche e FINOM intende essere un alleato affidabile per affrontare con successo il contesto fiscale e finanziario in evoluzione. Quando la gestione finanziaria è semplice, trasparente e accessibile, potete finalmente dedicare tutte le vostre energie all’innovazione e allo sviluppo. Accedete al vostro conto FINOM per scoprire subito la nuova funzione F24 o contattate il nostro team di assistenza per ricevere supporto dedicato.

