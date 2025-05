Per decenni il biglietto da visita è stato il simbolo per eccellenza del primo contatto professionale. Poche righe stampate su cartoncino, spesso accompagnate da un logo aziendale, sufficienti a trasmettere le informazioni essenziali: nome, ruolo, numero di telefono e indirizzo email. Eppure, in un mondo dove le connessioni avvengono sempre più spesso attraverso smartphone e piattaforme digitali come LinkedIn, perché il biglietto da visita non si è ancora evoluto? Semplificare la condivisione di informazioni, tenere i dati sempre aggiornati ma anche ridurre l’impatto ambientale sono esigenze sempre più sentite dalle imprese. È in questo contesto che si inserisce una nuova generazione di biglietti da visita, basati su tecnologia NFC e pensati per coniugare praticità, immagine e sostenibilità.

Una delle proposte italiane più interessanti è la Tricheko Business Card, una soluzione sviluppata da Multimedia Point con l’obiettivo di sostituire i biglietti cartacei, senza farcene sentire in alcun modo la mancanza. A prima vista può sembrare una semplice carta plastificata, simile a quelle bancarie, ma al suo interno nasconde un chip NFC capace di trasformare il modo in cui ci si presenta a potenziali clienti, collaboratori e aziende.

Un oggetto fisico con un’anima digitale

Il funzionamento della Tricheko Business Card è tanto semplice quanto efficace. Avvicinandola a uno smartphone compatibile con la tecnologia NFC, ormai presente sulla quasi totalità dei modelli recenti, si apre automaticamente una pagina web personalizzata, realizzata in un formato pensato soprattutto per essere visualizzato su mobile. E se l'NFC non dovesse funzionare, è presente un QR Code che può essere scansionato per ottenere lo stesso risultato.

Questa pagina contiene tutte le informazioni di contatto dell’utente: numero di telefono, indirizzo email, profili social, eventualmente un portfolio, documenti scaricabili, link a calendari per fissare appuntamenti o a piattaforme di pagamento, tutto quello che pensate sia utile far vedere sul vostro biglietto da visita.

Ovviamente, questa landing page è totalmente personalizzabile, tramite un portale web dedicato dov’è possibile modificare in tempo reale i dati che vengono visualizzati. Venite promossi? Non dovete buttare i vostri biglietti da visita e stamparne altri, vi basta cambiare il titolo sulla pagina web e il gioco è fatto. Cambiate numero di telefono? Stessa cosa.

La soluzione di Tricheko offre una certa flessibilità anche dal punto di vista estetico, perché la pagina web dev’essere ovviamente anche bella da vedere, oltre che funzionale. Ci sono vari template grafici predefiniti tra cui si può scegliere, così da allineare la pagina web allo stile del proprio brand, o della propria azienda.

Altra chicca non da poco è l’integrazione con la rubrica dello smartphone: chi riceve il contatto può salvarlo direttamente nella propria lista di contatti, senza dover trascrivere a mano numeri o indirizzi, un’operazione che farebbe perdere il senso di un biglietto da visita digitale. Un passaggio in meno che, in contesti frenetici come fiere, meeting o eventi B2B, può fare la differenza tra un contatto assicurato e uno perso.

Quali sono i vantaggi?

La Tricheko Business Card viene venduta con un modello “una tantum”: si paga una sola volta e non è previsto alcun canone annuale per il mantenimento della pagina. Questo approccio elimina del tutto i costi ricorrenti legati alla ristampa dei biglietti cartacei, rendendola una soluzione economicamente vantaggiosa nel medio-lungo periodo, soprattutto per aziende che devono gestire decine o centinaia di profili.

Dal punto di vista della durabilità, la card è realizzata in plastica rigida resistente all’usura. A differenza del classico biglietto di carta, che si rovina facilmente se tenuto in tasca o nel portafoglio, la versione NFC è progettata per durare nel tempo, resistendo all’usura anche dopo mesi e mesi d’utilizzo.

Non meno importante è il risvolto ambientale: l’utilizzo di una singola card al posto di centinaia di biglietti stampati consente di ridurre significativamente il consumo di carta e inchiostro, oltre alle emissioni legate alla produzione e alla logistica. Un dettaglio che può fare la differenza per le aziende impegnate su fronti ESG (Environmental, Social and Governance), desiderose di mostrare impegno concreto anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

Multimedia Point offre anche un’assistenza continua tramite WhatsApp, pensata per risolvere rapidamente eventuali problemi, o per gestire richieste di personalizzazione specifiche, che esulano dai nove template grafici già inclusi: l’azienda può personalizzare a vostro piacimento la pagina web, creando qualcosa che si integri il dominio aziendale e rappresenti al 100% il brand.

Un cambio di paradigma per il business

Adottare una card come la Tricheko Business Card non significa semplicemente sostituire un supporto cartaceo con uno plastificato. Significa cambiare approccio: da una logica statica e unidirezionale, dove si consegna un’informazione scritta su carta, a un’interazione dinamica, aggiornata e tracciabile. La landing page collegata al chip NFC può infatti essere monitorata: l’utente può sapere quante volte è stata aperta, da quali dispositivi e in che contesto. Un dato che, se usato con intelligenza, può arricchire la strategia commerciale e migliorare il follow-up con i contatti acquisiti.

La standardizzazione grafica dei profili garantisce un’immagine coerente su tutta l’azienda, indipendentemente dal team di appartenenza, mentre l’accesso amministrativo centralizzato offre la possibilità di aggiornare i dati dei dipendenti facilmente, senza doversi affidare a strumenti esterni, o alla speranza che ognuno aggiorni le proprie informazioni quando necessario.

Il futuro è digitale

Nel complesso, soluzioni come la Tricheko Business Card non si limitano a offrire un’alternativa più moderna al biglietto da visita tradizionale: propongono un cambiamento di prospettiva, allineato ai tempi. Oggi, il valore di un contatto non si misura più soltanto nella sua immediatezza, ma nella capacità di mantenerlo vivo nel tempo, di aggiornarlo, di trasformarlo in relazione. E in questo senso, avere a disposizione uno strumento aggiornabile, accessibile e misurabile diventa un vantaggio competitivo.

Per questo, adottare un biglietto da visita digitale non dovrebbe essere visto come una scelta riservata ai “tech enthusiast”, ma come uno standard per chiunque lavori in azienda. Che si tratti di vendite, marketing, risorse umane o dirigenza, la possibilità di presentarsi con una soluzione moderna, professionale e sostenibile rappresenta oggi una scelta quasi obbligata. Perché, in fondo, anche nel mondo delle relazioni professionali, l’evoluzione non aspetta.