Gli impatti e i casi d'uso dell'IA per il settore finanziario italiano

Mentre l'intelligenza artificiale continua a rivoluzionare ogni settore, il mondo finanziario risulta uno dei più maturi a livello di casi d'uso esplorabili e di potenzialità degli impatti economici.

Per capire quali siano gli effettivi impatti sul settore e sulle singole imprese, qual è il livello di adozione in Italia e come le istituzioni finanziare stiano sfruttando i benefici della tecnologia, The European House - Ambrosetti in collaborazione con Microsoft Italia ha realizzato "AI 4 Financial Services: Impatti e use case dell’Intelligenza Artificiale Generativa per il mondo finanziario italiano", una ricerca che ha valutato la prontezza nell'adottare le tecnologie di IA generativa, i campi di applicazione e l'effettivo uso.

"L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il settore finanziario e questi dati sono un ulteriore dimostrazione delle opportunità di crescita senza precedenti di questa tecnologia. Dal nostro osservatorio, confermiamo questi trend: sono sempre più numerose le organizzazioni e italiane del settore che stanno adottando le nostre soluzioni, da un lato per migliorare la produttività e valorizzare i propri talenti, liberando il loro tempo per attività davvero strategiche e a valore, dall’altro, per offrire servizi più innovativi ed efficienti ai propri clienti. L’AI generativa è una risorsa preziosa per il futuro dei servizi finanziari che contribuirà alla competitività del settore e del Paese intero" ha commentato Francesco Del Sole, Direttore Financial Services Microsoft Italia.

Lo studio ha coinvolto 21 CTO delle principali istituzioni finanziarie italiane e ha confermato che il settore finanziario è quello dove è atteso l'impatto maggiore: la spinta dell'IA in questo mercato può portare fino a 23 miliardi di valore aggiunto per l'Italia, equivalente all'1,3% del PIL italiano.

L'intelligenza artificiale in ambito FSI è già realtà: secondo i risultati, tutte le istituzioni finanziarie hanno dichiarato di voler utilizzare o di avere già progetti di IA generativa in fase di implementazione o di sperimentazione.

I casi d'uso di questa tecnologia appaiono trasversali a tutti i processi aziendali e i benefici dell'applicazione spaziano dall'efficientamento dei processi, all'ingaggio dei clienti, allo sviluppo di nuovi modelli di business.

"L'IA Generativa non è solo un’opportunità di crescita, ma anche una necessità per il mantenimento della competitività" ha affermato Corrado Panzeri, Partner and Head of InnoTech Hub of The European House – Ambrosetti.

Per sfruttare al meglio il potenziale dell'IA generativa il settore però continuare ad affrontare in modo adeguato i rischi legati all'integrazione, alla formazione, alla compliance, all'affidabilità e all'etica.