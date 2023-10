HP annuncia Amplify for All, piattaforma globale per il coinvolgimento dei partner

HP ha annunciato Amplify for All, un programma per il coinvolgimento dei partner che integra tutte le soluzioni HP, comprese Poly, Teradici e HyperX, in una piattaforma globale per supportare la crescita dei collaboratori.

Il programma sarà attivo a partire dal 1° novembre e verrà esteso anche con l'HP Amplify Distribution, la prima iniziativa di settore pensata per la rete di distributori. La compagnia ha inoltre annunciato More for More per moltiplicare i guadagni dei partner e Fast Lane, il primo processo automatizzato di rimborso del Marketing Development Funds (MDF), i fondi di sviluppo di marketing messi a disposizione da HP.

HP investe sulla distribuzione

Con Amplify Distribution HP mira a rafforzare la sua rete di vendita offrendo ai distributori tutte le risorse di cui hanno bisogno per raggiungere nuovi clienti e cogliere opportunità di business.

"I partner di distribuzione occupano una posizione vitale nell'ecosistema del canale e le loro capacità hanno continuato a evolversi ed espandersi per soddisfare le crescenti esigenze di rivenditori e clienti" ha spiegato Senior Vice President & General Manager, HP Global Channel Organization.

Per questo la compagnia ha investito su un programma che consentirà ai distributori di accedere a strumenti e incentivi utili ad ampliare la loro rete di vendita.

Nuovi programmi per i partner commerciali

Novità anche per i partner commerciali: More for More premierà le realtà che sapranno vendere il portfolio HP e garantire la migliore esperienza cliente con nuovi e più elevati incentivi, in aggiunta a quelli già esistenti di Amplify.

Annunciato anche Fast Lane, un'iniziativa che automatizza e accelera il rimborso dell'MDF per i partner selezionati. HP prevede che il il programma velocizzerà il processo del 50%, rendendo più semplice l'esperienza del marketing collaborativo.

A partire da maggio i partner avranno accesso anche ad Amplify Growth Plays, un programma di specializzazione che consentirà alla rete di collaboratori di specializzarsi su aree di vendita per aumentare le opportunità di business e i profitti.

"Sfruttando il nostro portfolio ampliato e i nuovi allettanti vantaggi, i partner HP sono in una posizione unica per catalizzare una crescita sostanziale e duratura" ha dichiarato Elbaz. "Ogni miglioramento del programma lanciato oggi è stato plasmato dal prezioso feedback della nostra vasta rete di partner e ci impegniamo a perfezionare continuamente Amplify per rimanere in prima linea delle dinamiche industriali in continua evoluzione".

HP ha inoltre annunciato l'espansione del programma di sostenibilità per partner Amplify Impact anche ai distributori e in cinque nuovi Paesi: l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Finlandia.

I partner avranno accesso alle migliori risorse HP per investire in iniziative di sostenibilità ambientale e sociale. Il programma assiste i collaboratori con tutti gli strumenti utili a identificare i gap dei progetti e guidarli verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità-