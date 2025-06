Il panorama del gaming è in un'era di trasformazione continua, spinto da un desiderio sempre più forte dei giocatori: portare le proprie esperienze videoludiche preferite ovunque, senza compromessi e questo Xbox sembra averlo capito. Se fino a pochi anni fa il concetto di giocare a titoli AAA in mobilità era relegato a sogni o a soluzioni di streaming con inevitabili latenze, l'ascesa di dispositivi portatili potenti come Steam Deck e la stessa ASUS ROG Ally ha dimostrato che il futuro è nelle nostre mani. In questo scenario Microsoft Xbox e ASUS, hanno unito le loro forze. Il risultato di questa sinergia è la nascita delle ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X.

Questi nomi non identificano un semplice aggiornamento hardware, ma l'incarnazione di una visione chiaramente strategica. L'obiettivo è creare una macchina da gioco portatile definitiva, che non solo offra la potenza bruta per far girare i giochi più esigenti, ma che integri questa potenza in un ecosistema software familiare, fluido e ottimizzato come mai prima d'ora. È la risposta alla domanda che ogni giocatore si è posto: "E se potessi avere la mia libreria di giochi completa, da ogni piattaforma, su un unico dispositivo portatile che funzioni bene come una console?". In questo articolo costantemente aggiornato, esploreremo in profondità ogni aspetto di questa nuova proposta, analizzando cosa sono realmente questi dispositivi, cosa li rende diversi, quali sono le loro specifiche e cosa rappresentano per il futuro del gaming.

Che cosa sono le ROG Xbox Ally e Ally X?

Per comprendere appieno la portata di questo annuncio, è fondamentale partire da una distinzione cruciale. Le ROG Xbox Ally e Ally X non sono console proprietarie nel senso tradizionale del termine, come lo sono una Nintendo Switch o una Xbox Series X|S (acquistabile su Amzon), vincolate a un sistema operativo chiuso. Sono, a tutti gli effetti, dei potentissimi PC da gaming portatili, il cui cuore pulsante è il sistema operativo Windows 11. Questa caratteristica fondamentale apre le porte a una libertà e una versatilità impareggiabili, ma è la simbiosi con l'ecosistema Xbox a renderli unici. Sono stati co-progettati da zero da entrambi i team per fondere la flessibilità di un PC con l'immediatezza e la comodità di una console.

La visione alla base è quella del "Play Anywhere" portata alla sua massima espressione (ovvero la possibilità di acquistare una volta il gioco e averlo sia per console che per PC, mantenendo salvataggi e trofei). Per raggiungere un pubblico più vasto possibile e soddisfare esigenze diverse, la collaborazione ha dato vita a due modelli distinti. Da una parte troviamo la ROG Xbox Ally, presentata come la macchina da gioco "essenziale". Questo modello è pensato per offrire un buon rapporto qualità-prezzo, un punto di ingresso perfetto per un'ampia fetta di pubblico che va dal giocatore più occasionale all'appassionato che desidera un'esperienza portatile di alta qualità senza necessariamente puntare al top di gamma assoluto. Dall'altra parte si posiziona la ROG Xbox Ally X, la versione "ultimate", il modello di punta senza alcun compromesso. È un dispositivo costruito per i giocatori più esigenti, coloro che cercano le massime prestazioni possibili su un formato portatile, che desiderano più memoria per il futuro, più spazio di archiviazione per la propria libreria e funzionalità premium per un'immersione totale.

Indipendentemente dal modello scelto, la flessibilità d'uso promessa sembra essere interessante. Ogni giocatore potrà godere dei propri titoli in tre modi principali, a seconda della situazione. Il primo, e più importante, è quello nativo, ovvero installando ed eseguendo i giochi direttamente sulla potente memoria SSD del dispositivo per ottenere le migliori prestazioni possibili. Il secondo è tramite Xbox Cloud Gaming, che, attraverso un abbonamento a Game Pass Ultimate, permette di giocare in streaming a centinaia di titoli senza doverli installare. Infine, c'è il Remote Play, la funzione che consente di connettersi alla propria console Xbox Series X|S domestica e di giocare in streaming a qualsiasi titolo installato su di essa, ovunque ci si trovi.

Cosa Cambia con la ASUS ROG Ally originale?

Chi già conosce l'eccellente ASUS ROG Ally potrebbe chiedersi dove risieda la vera innovazione. Sebbene l'hardware rappresenti un'evoluzione mirata, la vera rivoluzione di questi nuovi modelli è nell'integrazione software profonda e nativa con l'ecosistema Xbox, pensata per risolvere le criticità dell'esperienza PC su un dispositivo handheld.

Il cambiamento più impattante è l'introduzione dell'Xbox Full Screen Experience. Immaginate di accendere il dispositivo e, invece di essere accolti dal classico desktop di Windows con le sue piccole icone e la necessità di navigare con un touchscreen o un cursore, di trovarvi immediatamente immersi in un'interfaccia a schermo intero, veloce, reattiva e completamente navigabile con il controller. Questa esperienza è stata progettata specificamente per l'uso portatile, ottimizzando i processi di Windows per minimizzare le attività in background non essenziali. Questo significa che più risorse di sistema, come memoria RAM e potenza della CPU, vengono dedicate esclusivamente al gioco. Per il giocatore, il risultato è tangibile: framerate più stabili, tempi di caricamento potenzialmente più rapidi e un'esperienza generale più fluida, quasi indistinguibile da quella di una console dedicata.

A questa novità si aggiunge un'altra funzione fondamentale per la qualità della vita del giocatore: la Libreria di Gioco Aggregata. Uno dei punti deboli del PC gaming, specialmente su dispositivi portatili, è la frammentazione della propria libreria su diversi store e launcher. Con le ROG Xbox Ally, questo problema viene superato. All'interno dell'interfaccia Xbox, i giocatori visualizzeranno una libreria unificata che non solo mostra i giochi acquistati su Xbox Store e quelli disponibili tramite Game Pass, ma aggrega anche tutti i titoli installati da altri store come Battle.net, Steam, Epic Games Store e altri ancora. Ciò significa poter lanciare qualsiasi gioco da un unico hub centrale, senza dover chiudere un'applicazione e aprirne un'altra.

In sintesi, mentre la ROG Ally originale è un eccellente PC portatile che può accedere all'ecosistema Xbox, le ROG Xbox Ally e Ally X sono state concepite come un'esperienza olistica, dove hardware e software collaborano per creare il "luogo" ideale e più confortevole per giocare in mobilità. Insomma, una Xbox portatile a tutti gli effetti.

Specifiche Tecniche

Sebbene condividano una filosofia di design e un'esperienza software comune, le ROG Xbox Ally e Ally X presentano differenze significative sotto la scocca, pensate per soddisfare due tipologie di utenti diverse. La base di partenza è eccellente per entrambe. Condividono lo stesso sistema operativo Windows 11 Home e un magnifico display da 7 pollici con risoluzione Full HD (1080p). Si tratta di un pannello di alta qualità con tecnologia IPS, una luminosità di 500 nits per un'ottima visibilità anche all'aperto, e una frequenza di aggiornamento di 120Hz che, abbinata alla tecnologia FreeSync Premium, garantisce una fluidità e una reattività eccezionali. Il tutto è protetto da un resistente vetro Corning Gorilla Glass Victus con trattamento antiriflesso DXC. Anche l'ergonomia di base, ispirata direttamente a quella dei celebri Controller Wireless Xbox, è condivisa per garantire il massimo comfort.

Le vere differenze emergono nel cuore pulsante dei dispositivi. La ROG Xbox Ally, il modello essenziale, è alimentata dal processore AMD Ryzen™ Z2 A, un chip potente e ottimizzato per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni di gioco e consumo energetico, al fine di massimizzare la durata della batteria senza sacrificare la qualità del gameplay. A questo si affiancano 16GB di RAM LPDDR5X e un'unità SSD da 512GB.

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Operating System Windows 11 Home Windows 11 Home Processore AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Memoria 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Storage 512GB M.2 2280 SSD for easier upgrade 1TB M.2 2280 SSD for easier upgrade Display 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9

120Hz refresh rate

FreeSync Premium

Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection 7” FHD (1080p) IPS, 500 nits, 16:9

120Hz refresh rate

FreeSync Premium

Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection Connettività 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x USB4 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 compatible 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x UHS-II microSD card reader (supports SD, SDXC and SDHC; UHS-I with DDR200 mode) 1x 3.5mm Combo Audio Jack Network Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensioni 290.8*121.5*50.7mm 290.8*121.5*50.7mm 670g 715g Batteria 60Wh 80Wh Incluso nella confezione ROG Xbox Ally 65W charger Stand ROG Xbox Ally X 65W charger Stand

La ROG Xbox Ally X, invece, alza notevolmente l'asticella. Monta il processore AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, una CPU di fascia superiore che non solo offre più potenza bruta, ma integra capacità di calcolo dedicate all'intelligenza artificiale, preparandola alle future innovazioni software. Il salto più impressionante è nella memoria: ben 24GB di RAM LPDDR5X ad altissima velocità, una quantità generosa che garantirà prestazioni eccellenti anche con i titoli più esigenti dei prossimi anni e un multitasking più fluido. Anche lo spazio di archiviazione viene raddoppiato, con un SSD da 1TB per poter installare un numero maggiore di giochi pesanti.

L'esperienza d'uso è ulteriormente differenziata da dettagli premium. Mentre entrambi i dispositivi presentano un layout di controlli completo e confortevole, solo la Ally X è dotata di grilletti a impulso (impulse triggers), capaci di fornire un feedback tattile più ricco e immersivo durante il gioco. Anche l'autonomia vede un vantaggio netto per il modello superiore: la Ally X vanta una batteria da 80Wh, un incremento significativo rispetto ai 60Wh del modello standard, promettendo sessioni di gioco più lunghe lontano dalla presa di corrente. Infine, la connettività della Ally X è potenziata dalla presenza di una porta USB4 compatibile con Thunderbolt™ 4, che offre velocità di trasferimento dati superiori e maggiori possibilità di collegamento a dock e periferiche esterne. Tutto questo si traduce in un leggero aumento di peso, con la Ally X che pesa 715 grammi contro i 670 grammi della Ally.

Data di uscita e prezzo in Italia

Arriviamo ora alle domande che ogni giocatore si sta ponendo. Secondo le comunicazioni ufficiali di Xbox e ASUS, la finestra di lancio per entrambi i modelli, ROG Xbox Ally e Ally X, è fissata per il periodo natalizio del 2025. Si tratta quindi di un'uscita prevista per la fine dell'anno, posizionandosi come uno dei prodotti più attesi per la stagione delle festività. La buona notizia per il nostro mercato è che l'Italia è stata confermata come uno dei paesi della prima ondata di lancio, quindi i dispositivi saranno disponibili fin da subito anche da noi (comunicheremo la data aggiornando il contenuto quando verrà ufficializzata).

Per quanto riguarda il prezzo, al momento non sono ancora stati comunicati i listini ufficiali per il mercato italiano (anche qui, aggiorneremo il contenuto). Questa è una pratica comune per annunci di questo tipo, in attesa di definire le strategie commerciali finali. Xbox e ASUS hanno dichiarato che condivideranno tutti i dettagli sui prezzi, sull'apertura dei pre-ordini e sugli accessori compatibili nel corso dei prossimi mesi. Gli interessati possono già registrarsi sui siti ufficiali per ricevere una notifica non appena i pre-ordini saranno attivi. Ad ogni modo è lecito aspettarsi prezzi dai 699 in su.

Un vero PC da gaming

È importante ribadire uno dei punti di forza più straordinari di questi dispositivi: la loro natura di PC Windows. Questo li distingue nettamente dalle console con sistemi operativi chiusi e offre una libertà quasi illimitata. Immaginate di finire una sessione su un titolo Game Pass, per poi passare senza sforzo a lanciare un gioco esclusivo di Steam che avete nella vostra libreria da anni.

Nel frattempo, potete avere Discord aperto in background per chattare con la vostra community, o seguire uno streamer su Twitch durante una pausa. Volete installare una mod grafica per il vostro RPG preferito per migliorarne l'aspetto? Potete farlo. Volete utilizzare un emulatore per rivivere le glorie del passato? Avete la completa libertà di un PC. Questa versatilità è ciò che rende le ROG Xbox Ally e Ally X non solo delle macchine da gioco, ma dei veri e propri centri di intrattenimento portatili.

Cosa aspettarci

Le ROG Xbox Ally e Ally X sono molto più di un semplice nuovo prodotto hardware. Rappresentano l'apice di una strategia pluriennale di Microsoft per rendere il gaming più accessibile e flessibile, e una testimonianza della maestria ingegneristica di ASUS. La fusione tra la potenza e la libertà di un PC Windows e la comodità e l'integrazione dell'ecosistema Xbox mira a creare un'esperienza senza precedenti, che potrebbe definire un nuovo standard per il gaming portatile di fascia alta. L'attesa fino al periodo natalizio sarà lunga, ma le premesse sono quelle di una vera e propria rivoluzione, che promette di consegnare nelle mani dei giocatori la versione più completa e potente della visione "Play Anywhere" mai realizzata.