Se siete alla ricerca di un’opportunità concreta per ridurre i costi legati alla gestione dei pagamenti digitali, questo è il momento ideale per agire. XPay PRO ha deciso di premiare chi sceglie di prendere l’iniziativa, lanciando una promozione vantaggiosa valida fino al 23 giugno. Attivando il servizio entro questa data, potrete beneficiare di condizioni economiche favorevoli: canone mensile azzerato e sconti sulle commissioni. È un’occasione pensata per le attività che vogliono ottimizzare la propria infrastruttura di pagamento senza dover rinunciare alla qualità, alla sicurezza e alla professionalità che contraddistinguono XPay PRO.

Nexi XPay PRO, perché approfittarne?

Nel dettaglio, l’offerta prevede un risparmio immediato sul canone, che da 14,90€ al mese passa a 0€. Questa eliminazione dei costi fissi mensili consente una gestione più flessibile e conveniente del servizio, soprattutto per chi è attento all’efficienza economica della propria attività. Inoltre, le commissioni sulle transazioni vengono abbassate di 0,15%, garantendo così un ulteriore vantaggio finanziario a chi aderisce all’iniziativa. È un modo concreto per supportare le imprese digitali e offrire loro strumenti più accessibili, mantenendo al contempo elevati standard tecnologici e di performance.

Ma non finisce qui: la promozione prevede anche un’ulteriore riduzione del costo per singola transazione, che passa da 0,29€ a 0,24€. Questo aspetto può sembrare minimo, ma se considerato su larga scala (per esempio su centinaia o migliaia di pagamenti mensili) può generare un risparmio significativo. In un contesto in cui ogni dettaglio conta per aumentare la redditività, XPay PRO si propone quindi come una soluzione in grado di fare davvero la differenza. L’unione tra risparmio, efficienza e innovazione rende questa offerta interessante per chi gestisce un e-commerce, un’attività professionale o un servizio digitale.

Vi invitiamo quindi a cogliere questa opportunità senza esitazioni. La promozione è attiva solo fino al 23 giugno e rappresenta un’occasione concreta per migliorare la vostra gestione dei pagamenti, riducendo i costi e aumentando il margine operativo. XPay PRO si conferma come un alleato affidabile per il vostro business, capace di accompagnarvi nella crescita attraverso soluzioni flessibili e vantaggiose. Agite ora per assicurarvi tutti i benefici di questa iniziativa esclusiva e iniziate da subito a risparmiare.

