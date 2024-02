Il 2024 di Zyxel prosegue nel segno del sostegno ai partner

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete cloud sicure e basate su IA, ha condiviso le linee guida che caratterizzeranno lo sviluppo aziendale nel 2024. Il 2023 è servito da una parte per consolidare il fatturato 2022 e, dall'altra parte, per riconfermare il sostegno ai partner.

In ambito security, nel 2023 la compagnia ha registrato un +25% per quanto riguarda la componente hardware, con una componente sempre più importante delle soluzioni con i servizi di sicurezza integrati e delle appliance avanzate.

Lo scorso anno si è affermata Nebula, la piattaforma di gestione in cloud del brand, diventando sempre più affidabile e trainante. I reseller la scelgono sempre più spesso come strumento di gestione e monitoraggio degli apparati installati soprautto per gli switch (+75.27%) e per la security in cloud (+41.6%).

Pixabay

Gli obiettivi del 2024

Tra i principali focus che caratterizzeranno l’attività di Zyxel Networks c'è la semplificazione delle soluzioni di security e il raggiungimento delle performance enterprise.

Zyxel mette a disposizione la nuova Serie di Firewall USG FLEX H con fino a 2 porte integrate PoE+ da 30W per ridurre la complessità semplificando le installazioni e diminuire i costi consentendo di alimentare dispositivi come router 5G, le più recenti connessioni Wi-Fi o apparecchiature come telefoni VoIP direttamente dall'USG FLEX H stesso.

L'approccio multi-layer e multi-processore consente di raggiungere prestazioni eccezionali per rispondere alle esigenze delle reti ad alta velocità. Con i nuovi firewall Zyxel è possibile proteggere l'infrastruttura di rete e gli utenti connessi sfruttando la Cloud Intelligence basata sull'AI, sia in ambito Unified Threat Management (UTM) che Virtual Private Networks (VPN).

Parallelamente, Zyxel si concentrerà anche sull'emergente WiFi 7 per aiutare quei clienti che investiranno sul potenziare le loro infrastrutture wireless. Con velocità superiore e una maggiore affidabilità in ambienti ad alta densità, il WiFi 7 rappresenta una soluzione ideale per le realtà che hanno bisogno di prestazioni di rete all'avanguardia.

"Se da una parte il mercato vedrà l’emergere del WiFi 7, ci aspettiamo una crescita significativa dell'adozione del WiFi 6 e 6E" ha spiegato Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia e Iberia.

Zyxel Networks Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia e Iberia

Secondo Zyxel, un altro trend importante da rincorrere sarà la transizione verso switch multi-gigabit in grado di fornire velocità di 2.5Gbps, 5Gbps e 10Gbps ai dispositivi connessi. Nel corso del 2024 la compagnia amplierà la sua gamma multi-gigabit e potenzierà le capacità Power over Ethernet (PoE) per sostenere dispositivi critici come access point WiFi 6/6E e WiFi 7.

Infine, al centro delle strategie aziendali rimarranno i partner, i quali influiscono con il 75% sul totale del fatturato della compagnia. Nel 2023 Zyxel ha messo in pratica numerose attività volte alla crescita dei partner, tra le quali oltre 60 corsi di formazione hanno coinvolto circa 2.600 partecipanti ed eventi sul territorio che hanno registrato la partecipazione di più di 1.000 rivenditori. La compagnia ha anche potenziato la pre-vendita e l'assistenza post-vendita, con tre tecnici specializzati focalizzati esclusivamente sul mercato italiano.

Per continuare a supportare i propri partner, Zyxel ha potenziato il suo programma di canale introducendo Programmi Verticali e un Ambassador Program; a questi si aggiunge il programma Elite Tech Member che promuove la creazione di una community di professionisti del settore e valorizza il rapporto tra Zyxel e i network engineer dei propri partner, offrendo approfondimenti tecnici sui prodotti e soluzioni del Brand.

I membri di Elite Tech Member possono accedere in anteprima a informazioni sullo sviluppo dei prodotti e interagire con altri tecnici per condividere esperienze e nuove soluzioni.