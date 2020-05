Teaser: Il ruolo dei video nella consulenza aziendale

Parliamo insieme a insieme ad Alessandro Vella, come utilizzare i Video per la Consulenza Aziendale. Alessandro Vella, Business & Strategic Coach, aiuta gli imprenditori a creare un business ad alte prestazioni – attraverso la conoscenza dei propri talenti comportamentali e l’acquisizione di abitudini di successo – per generare risultati oltre lo standard e che durano nel tempo.



Nel corso dei suoi oltre 27 anni di esperienza lavorativa, ha viaggiato e messo in campo molteplici cambiamenti che gli hanno permesso di acquisire competenze trasversali nel mondo del business e management, nonché della crescita personale con un focus particolare sul comportamento umano. Da buon Business Trainer, allena gli imprenditori a coltivare il seme della ribellione verso una normalità che ammazza i sogni, consentendo loro di esprimere il pieno potenziale di realizzazione insieme al team aziendale. Attraverso un mix di attività online e dal vivo, li aiuta a creare strategie personali ed aziendali che creino il cambiamento che serve per realizzare un mondo migliore.