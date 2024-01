Il settore fintech evolve e diventa il centro dell'innovazione

Il settore fintech ha abbracciato l'innovazione ed è diventato l'epicentro della trasformazione digitale. Di fronte alla domanda crescente di soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate, le compagnie del settore hanno risposto con l'adozione delle ultime tecnologie.

Secondo Qonto, compagnia che offre servizi di business finance management in Europa, nel 2024 ci sarà una convergenza sempre maggiore tra tecnologia e servizi finanziari; in quest'ottica, l'azienda ha individuato i principali trend che ridefiniranno il modo in cui le persone e le aziende gestiscono le proprie finanze.

Consolidamento del settore

Il settore fintech è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, e ciò ha portato a una forte concorrenza tra i player emergenti. Considerando il contesto economico difficile, si renderà necessaria una fase di consolidamento, già a partire dai prossimi mesi.

È anche vero però che il boom del settore non è ancora finito: secondo l'ultimo report di Qonto sulle PMI ha evidenziato che le piccole e medie imprese mostrano un interesse crescente per la digitalizzazione e il fintech.

Anche se i prossimi mesi e anni serviranno per stabilizzare il settore, la domanda di soluzioni fintech non si arresterà e la concorrenza continuerà ad alimentare il mercato.

Pixabay

L'IA per il fintech

L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto significativo anche sul fintech grazie all'ampio spettro di casi d'uso che riesce a coprire. L'analisi predittiva potenziata dall'IA consente di definire servizi finanziari altamente personalizzati capaci di anticipare le esigenze dei clienti e garantire una migliore gestione del rischio, oltre a identificare e prevenire le frodi.

A queste applicazioni si aggiungono i chatbot intelligenti, diventati fondamentali per fornire assistenza in tempo reale ai clienti e aiutarli a navigare le applicazioni fintech.

Secondo il reporto di Qonto, le PMI europee mostrano grande ottimismo nell'IA e nelle nuove tecnologie, con più di tre quarti degli intervistati che si dicono "ottimisti" o "molto ottimisti" sui benefici delle ultime soluzioni sul mercato.

I pagamenti biometrici rivoluzionano i pagamenti

L'integrazione dei pagamenti biometrici nelle transazioni garantirà livelli di sicurezza e comodità molto elevati durante le transazioni. L'uso di tratti fisici, come impronte digitali e vocali, e riconoscimento facciale sta diventando sempre più diffuso nel settore fintech per integrare o addirittura sostituire i metodi tradizionali di autenticazione.

Questo approccio semplifica il processo di pagamento ed elimina l'uso di password, riducendo il rischio di frode. L'uso delle tecnologie biometriche migliora inoltre l'accessibilità e la facilità d'uso dei servizi fintech, creando un'esperienza più fluida e sicura per gli utenti.

Pixabay

L'ascesa del Buy Now, Pay Later

Con l'evoluzione del settore fintech si è anche diffusa Buy Now, Pay Later (BNPL), un'opzione di finanziamento che permette ai consumatori di acquistare prodotti pagandoli a lungo termine senza tassi di interesse.

Essendo un'opzione molto attraente per i clienti, BNPL è molto apprezzata anche da imprenditori e PMI per via dell'aumento delle vendite. Nel 2024 questa tendenza continuerà a intensificarsi e nasceranno sempre più collaborazioni tra fornitori BNPL e piattaforme di e-commerce.

Nel 2022 la dimensione globale del mercato BNPL era di 23.22 miliardi di dollari, e si prevede una crescita fino ai 122,19 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto del 22%.

La diffusione dell'open banking

Un'altra tendenza importante riguarderà la diffusione dell'open banking grazie a una crescente collaborazione tra istituzioni finanziarie, fintech e regolatori. Questa pratica favorisce la condivisione sicura dei dati finanziari tra le istituzione del settori e i fornitori di servizi terzi, ma non mancano le sfide legate alla privacy e alla sicurezza dei dati.

Nel 2024 le collaborazioni aumenteranno nell'ottica di sviluppare standard e protocolli che bilanciano l'innovazione con la sicurezza, permettendo all'open banking di diventare un pilastro del sistema finanziario globale.

Pixabay

Priorità all'etica e alla sostenibilità

Nel 2024 si assisterà infine a una maggiore attenzione alla sostenibilità che spingerà le aziende fintech a considerare non solo i rendimenti finanziari, ma anche l'impatto ambientale, sociale ed etico delle proprie attività.

I player del settore investiranno in soluzioni innovative e prodotti che rispettano questi criteri, permettendo a partner e clienti di prendere decisioni finanziarie alleate coi valori di sostenibilità.

Il settore fintech, sempre più consapevole dell'impatto globale delle proprie operazioni, lavorerà per creare un mercato più resiliente e orientato al futuro, in sintonia con una visione sostenibile del business.