I migliori conti correnti B2B per aziende con espansione globale (dicembre 2024)

La scelta del conto corrente aziendale è diventata sempre più strategica per le imprese che operano su scala internazionale, soprattutto in un contesto di crescente globalizzazione e digitalizzazione dei servizi finanziari. Il panorama delle soluzioni bancarie B2B si è ulteriormente evoluto per rispondere alle esigenze di aziende con operatività cross-border, con le aziende fintech che propongono infatti moltissime soluzioni smart per le aziende.

Le imprese con ambizioni di espansione globale necessitano di conti correnti che offrano non solo i tradizionali servizi bancari, ma anche strumenti avanzati per la gestione delle valute multiple, sistemi di pagamento internazionali efficienti e integrazioni con piattaforme di e-commerce e marketplace globali. La digitalizzazione dei servizi bancari ha portato le soluzioni fintech a competere direttamente con gli istituti bancari tradizionali, offrendo spesso maggiore flessibilità e costi più contenuti.

In questo articolo vedremo quindi quali sono le migliori alternative per le aziende che vogliono espandersi in tutto il mondo, scoprendo infatti cosa è necessario tenere d'occhio quando sceglie un conto conto corrente per la propria impresa e come districarsi fra le molteplici opzioni presenti online.

Finom è il perfetto partner strategico per professionisti e imprese che mirano a conquistare nuovi mercati globali, offrendo una piattaforma finanziaria all'avanguardia che facilita le operazioni cross-border e ottimizza la gestione aziendale internazionale.



La piattaforma si distingue nel supporto all'internazionalizzazione attraverso un sistema di pagamenti che copre oltre 150 paesi, combinato con funzionalità avanzate essenziali per operare nei mercati globali. Il cashback fino al 3% sulle carte business rappresenta un vantaggio competitivo significativo nelle operazioni internazionali, mentre la rapidità nell'ottenere un IBAN italiano in 24 ore accelera l'ingresso nel mercato europeo.



Per le aziende che operano su scala internazionale, Finom semplifica la gestione multi-aziendale e integra un sistema di fatturazione elettronica compatibile con i requisiti normativi dei diversi paesi. Il monitoraggio in tempo reale delle transazioni internazionali attraverso notifiche istantanee permette un controllo puntuale dei flussi finanziari globali.



La sicurezza nelle operazioni internazionali è garantita dalla partnership con BNP Paribas e dalla supervisione della DNB attraverso una Safeguarding Foundation dedicata. L'infrastruttura tecnologica, basata su server UE e dotata di autenticazione avanzata con passkey e 3D Secure, assicura la massima protezione nelle transazioni cross-border.



L'integrazione con i software di contabilità internazionali e la possibilità di collaborazione diretta con i professionisti contabili facilitano la gestione amministrativa delle operazioni globali, rendendo Finom uno strumento strategico per le imprese che aspirano a una presenza significativa nei mercati internazionali.

Soldo è una soluzione strategica per le aziende che operano su scala globale, con un sistema integrato di gestione spese progettato per supportare operazioni multinazionali e team distribuiti geograficamente.



La piattaforma eccelle nella gestione di operazioni cross-border attraverso un sistema di carte Mastercard fisiche e virtuali completamente personalizzabile per le esigenze dei mercati internazionali. La capacità di programmare limiti di spesa specifici per area geografica e categoria merceologica risulta particolarmente preziosa per le aziende che operano in multiple giurisdizioni, permettendo un controllo preciso delle spese su scala globale.



Per le organizzazioni con presenza internazionale, la dashboard in tempo reale offre una visibilità immediata sulle transazioni worldwide, mentre la digitalizzazione delle ricevute semplifica la gestione documentale cross-border. Questo sistema risulta particolarmente efficace per team distribuiti in diverse aree geografiche, eliminando le complessità legate alla gestione cartacea internazionale.



L'integrazione con software di contabilità globali come Xero, Sage e QuickBooks facilita la gestione finanziaria multinazionale, automatizzando la riconciliazione delle spese internazionali e garantendo conformità con i diversi standard contabili nazionali. La certificazione PCI DSS Level 1 e ISO/IEC 27001 assicura il massimo livello di sicurezza nelle operazioni finanziarie globali.

Vivid Business si configura come una piattaforma finanziaria pensata per supportare la crescita globale delle imprese, offrendo una soluzione particolarmente efficace per le operazioni cross-border e la gestione di team multinazionali.



La capacità di creare fino a 30 conti con IBAN tedeschi rappresenta un vantaggio significativo per l'ingresso nel mercato europeo, permettendo una gestione segmentata delle diverse operazioni internazionali e dei progetti multi-paese. Il sistema di carte virtuali e fisiche gratuite, con limiti personalizzabili, facilita la gestione delle spese per team distribuiti geograficamente, supportando efficacemente l'espansione in nuovi mercati.



Per le aziende che operano a livello internazionale, l'integrazione con software di contabilità come DATEV, Commitly e Puls Project ottimizza la gestione finanziaria cross-border, automatizzando i processi amministrativi multinazionali. Il programma di cashback fino al 10%, personalizzabile per categorie specifiche, offre vantaggi significativi nelle operazioni di acquisto internazionali, con rimborsi fino a 150€ mensili.



L'infrastruttura tecnologica è progettata per operazioni globali sicure, con standard PCI DSS, autenticazione 3D Secure e conformità GDPR garantita da server UE. La gestione dei pagamenti internazionali è ottimizzata attraverso bonifici SEPA istantanei per il mercato europeo e bonifici SWIFT a tariffe competitive (5€ fissi) per le transazioni globali, facilitando le operazioni finanziarie su scala mondiale.

Wamo si distingue come piattaforma finanziaria per imprenditori e professionisti orientati ai mercati internazionali, offrendo una soluzione completa per la gestione delle operazioni cross-border.



La caratteristica distintiva della piattaforma risiede nella sua natura intrinsecamente internazionale, con conti multi-valuta dotati di IBAN sia in EUR che in GBP, facilitando così le operazioni tra Unione Europea e Regno Unito. Questa struttura dual-currency rappresenta un vantaggio competitivo significativo per le aziende che operano tra questi due importanti mercati. Il sistema di sub-account dedicati, combinato con la distribuzione di carte di debito Visa al team internazionale, supporta efficacemente la gestione finanziaria delle operazioni multi-paese.



Per le aziende che operano su scala internazionale, l'infrastruttura di sicurezza di wamo garantisce transazioni cross-border protette attraverso l'autenticazione 3D Secure e un sistema di monitoraggio in tempo reale delle operazioni globali. La gestione centralizzata delle carte aziendali, con controlli granulari istantanei, permette un controllo efficace delle spese del team distribuito geograficamente.



La rapidità del processo di onboarding, completamente digitale e completabile in soli 10 minuti, accelera l'accesso ai mercati internazionali. L'accessibilità garantita a società e professionisti registrati nell'EEA o nel Regno Unito, combinata con la veloce verifica che consente l'operatività in giornata, rende wamo uno strumento efficace per le imprese che necessitano di una rapida presenza operativa nei mercati europei e britannici.

HYPE Business si configura come una soluzione finanziaria innovativa che, partendo da una solida base nel mercato italiano, supporta professionisti e ditte individuali nel loro percorso di crescita verso i mercati globali.



La piattaforma integra funzionalità strategiche per l'internazionalizzazione, come il Tax Manager, che semplifica la gestione fiscale transfrontaliera stimando automaticamente imposte e contributi, mentre i 10 bonifici istantanei gratuiti mensili facilitano le transazioni rapide nel mercato unico europeo.



Per le attività orientate all'espansione internazionale, l'interfaccia multi-device offre un controllo completo delle operazioni globali. Il Radar per il monitoraggio delle spese fornisce una visione chiara dei flussi finanziari internazionali, mentre la funzionalità di aggregazione dei conti permette una gestione unificata di conti in diverse giurisdizioni. Il sistema di box risparmio supporta la pianificazione finanziaria per progetti di espansione internazionale e obblighi fiscali cross-border.



La sicurezza nelle operazioni internazionali è garantita da un pacchetto completo di micro-assicurazioni, particolarmente rilevante per le attività cross-border, che include protezione multirischi, Cyber Risk e RC professionale. La carta World Elite Mastercard, riconosciuta globalmente, offre vantaggi esclusivi per le operazioni internazionali e può essere gestita dinamicamente attraverso l'app, garantendo controllo e flessibilità nelle transazioni in tutto il globo.