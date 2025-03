Fino al 71% di SCONTO su Norton 360: protezione totale a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se stavate pensando di dotarvi di un antivurus, vi segnaliamo che sul sito di Norton potete trovare alcuni dei migliori prodotti in sconto fino al 71% di sconto grazie a una selezione dei suoi piani Norton 360, ideali per proteggere ogni vostro dispositivo da minacce online sempre più sofisticate. Se desiderate mettere al sicuro la vostra privacy digitale, proteggere l’identità online della vostra famiglia e bloccare virus, malware e ransomware, questo è il momento perfetto per approfittare di questa offerta.

Norton 360, perché abbonarsi?

Tra le offerte più interessanti spicca Norton 360 Deluxe, che protegge fino a 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone o tablet) a soli 29,99€ per il primo anno, invece di 104,99€, con un risparmio del 71%. Questo piano include una VPN integrata per navigare in sicurezza, Password Manager per gestire le credenziali, 50GB di backup cloud, Parental Control e Dark Web Monitoring per monitorare eventuali fughe di dati sensibili.

Se cercate una protezione più essenziale, potete optare per Norton 360 Standard, perfetto per 1 dispositivo, a 24,99€ per il primo anno con il 66% di sconto. Include tutte le funzionalità fondamentali come antivirus, backup da 10GB e VPN sicura.

Infine, per chi desidera la massima copertura, il piano Norton 360 Advanced protegge fino a 10 dispositivi e offre 200GB di spazio cloud, monitoraggio dei social media, assistenza in caso di furto d’identità e persino supporto per il portafoglio smarrito, il tutto a soli 39,99€ per il primo anno, con uno sconto del 70%.

Con queste offerte inerenti ai piani Norton 360 avete la possibilità di dotarvi di una delle soluzioni di sicurezza informatica più affidabili al mondo, a un prezzo incredibilmente ridotto. Visitate subito la pagina ufficiale di Norton per scegliere il piano più adatto alle vostre esigenze e attivare la protezione completa per voi e i vostri cari.

