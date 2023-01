Continuiamo il racconto dell’iniziativa A taste of Italian Innovation, che ha portato al Ces 2023 di Las Vegas i prodotti e le tecnologie sviluppate da 50 startup selezionate dalla Italian Trade Agency; in questa pagina approfondiamo le iniziative dedicate alla salute e al cibo.

Haura ha creato un macchinario modulare in grado di automatizzare la preparazione e la cottura dei cibi. I vari moduli possono essere assemblati in base alle esigenze, per ottimizzare spazi e consumi.

Humanfactorx progetta spazi, prodotti e servizi per migliorare l’interazione tra uomo e tecnologia; EZrize è una workstation portatile progettata in modo ergonomico, accessoriata con apparecchiature elettroniche e vani portaoggetti per rendere il lavoro al Pc confortevole e salubre in ogni luogo.

Lightscience ha sviluppato MyLab, un dispositivo portatile per effettuare analisi mediche senza recarsi in laboratorio. I dati rilevati vengono caricati nel cloud e analizzati da remoto dal personale medico. Questo dispositivo è utilizzato per il monitoraggio dei livelli metabolici nei pazienti affetti da fenilchetonuria.

Maenne offre un sistema di stimolazione multisensoriale finalizzato al benessere psicofisico: una poltrona che emette suoni, luci e vibrazioni sincronizzate, realizzata con materiali specifici per trasmettere gli stimoli in modo efficace.

Plus Biomedicals ha sviluppato Cwash, un dispositivo per la pulizia dei denti automatizzato che non richiede acqua e dentifricio. Utile sia in mobilità sia per le persone non autosufficienti, può essere usato ovunque e collegato allo smartphone per monitorare l’igiene orale.

QuicklyPro sviluppa servizi per la salute e la riabilitazione. Q-Walk è un dispositivo indossabile che aiuta la riabilitazione al camminamento. Due cuscinetti posti sotto le ginocchia proiettano una luce che indica dove mettere i piedi a ogni passo.

Bonifica dal radon

Radoff lavora a soluzioni per ridurre l’inquinamento indoor. Radoff Life tiene sotto controllo i livelli di gas radon nell’ambiente e avvia un’azione di bonifica automatica non appena diventano critici. Vengono eliminati anche composti organici volatili e polveri sottili che, legandosi con le particelle di radon, aumentano i rischi per la salute anche a basse concentrazioni.

Sensosan sviluppa dispositivi dedicati al benessere, come S1-Intelligent Nebulizer, un nebulizzatore che può diffondere fragranze e sanificare l’aria, attraverso un processo automatizzato che si affida a sensori IoT.

TooA ha creato un elettrodomestico che consente di preparare istantaneamente a casa il gelato a partire da un preparato liquido conservabile a temperature ambiente. Il gelato si consuma immediatamente, e nulla va refrigerato in precedenza.

Visionair Lab ha sviluppato Take a Breath, un purificatore d’aria indossabile con l’aspetto di un copricapo con visiera parasole. La visiera nasconde una tecnologia che crea due flussi d’aria: uno blocca l’aria esterna e l’altro porta aria pulita a chi lo indossa.