"CPU 100 volte più potenti se abbinate al nostro chip", la promessa della startup Flow

La startup finlandese Flow Computing sta portando avanti un progetto che potrebbe essere, per molti versi, rivoluzionario: raddoppiare le prestazioni di qualsiasi CPU semplicemente aggiungendo il suo chip proprietario, con aumenti fino a 100 volte attraverso ottimizzazioni software. Inutile dire che se la tecnologia dovesse funzionare davvero, cambierebbe completamente le carte in tavola.

La tecnologia, denominata Parallel Processing Unit (PPU), è il frutto di ricerche condotte da VTT, un'organizzazione di ricerca supportata dallo stato finlandese e principale investitore di Flow. I fondatori della startup ammettono che le loro affermazioni possono sembrare irrealistiche, anche considerando che se fosse così semplice incrementare le prestazioni delle CPU, aziende come AMD e Intel ci avrebbero già pensato; ma allora cosa si nasconde dietro le loro dichiarazioni?

Flow è al lavoro su qualcosa che è teoricamente possibile, ma che non è ancora stato creato da nessuno. In poche parole, la PPU si occupa di spostare le attività dentro e fuori la CPU più velocemente rispetto a quanto fatto finora, migliorando enormemente le prestazioni del processore.

La startup ha sperimentato la tecnologia dimostrandone l'efficacia, inoltre sta già lavorando a strumenti di ricompilazione per facilitare l'ottimizzazione del codice, in modo che le applicazioni funzionino al meglio in presenza di una PPU. Flow afferma di essere riuscita a ottenere miglioramenti fino a 100 volte con codice altamente ottimizzato, senza la necessità di riscriverlo del tutto.

Difficile dire se i produttori di chip sposeranno questa novità, ma l'analista Kevin Krewell, di Tirias Research, suggerisce prudenza in merito all'adozione da parte dell'industria. C'è da dire però che il potenziale è notevole, specialmente nel settore dell'intelligenza artificiale attualmente dominato dagli acceleratori grafici NVIDIA; la possibilità di incrementare di molto le prestazioni di una CPU senza fatica potrebbe attirare l'interesse di molte aziende, segnando il successo di Flow.