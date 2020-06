Kaspersky presenta Geiger, per proteggere le PMI dalle minacce informatiche

Nell’ambito di Horizon 2020, il programma promosso dalla Commissione Europea per il finanziamento di progetti di Ricerca e Innovazione, nasce Geiger, un progetto di innovazione ideato da un consorzio di 18 organizzazioni.

Lanciato l’1 giugno 2020, ha l’obiettivo di sviluppare una soluzione che sia in grado non solo di dimostrare alle piccole imprese e agli imprenditori quali sono i rischi di sicurezza informatica per la loro azienda legati alla protezione dei dati e alla privacy ma anche di offrire assistenza per ridurre questi rischi al minimo.

Samuel Fricker della FHNW University of Applied Sciences Northwestern in Svizzera, coordinatore del progetto Geiger ha dichiarato: “Il lockdown causato dalla pandemia ha costretto molte piccole imprese con poca o nessuna esperienza nel campo delle tecnologie digitali a trasferire online la propria attività. Il “passaggio al digitale” ha aumentato inevitabilmente la probabilità di incidenti dovuti a negligenza o ad attacchi malevoli mettendo a rischio i dati dell’azienda e dei clienti».

«Geiger ha l’obiettivo di far conoscere alle piccole imprese coinvolte nel progetto quali sono i rischi in cui potrebbero incorrere e ridurli al minimo con l’aiuto di esperti di sicurezza certificati. Le soluzioni di sicurezza informatica disponibili sono tante ma a volte non corrispondono alle esigenze delle piccole imprese che non dispongono di sufficienti competenze e risorse per investire in soluzioni costose e complicate. Il nostro intento è quello di colmare questa lacuna».

Di fatto, le PMI potranno utilizzare Geiger dal web o dallo smartphone e ottenere tutte le informazioni sul livello di rischio attuale della propria azienda. Al fine di fornire assistenza alle aziende che cercano protezione, l’iniziativa si pone l’obiettivo di costruire un ecosistema di persone e organizzazioni con competenze specifiche che offrano il loro supporto e la loro expertise.

Geiger collabora con scuole e altri partner per sviluppare un programma di apprendimento standardizzato, i “Certified Security Defenders”. Il progetto pilota del programma è stato sviluppato in Svizzera con la scuola professionale BBB e con l’associazione delle piccole e medie imprese SKV, nei Paesi Bassi con l’associazione dei commercialisti SRA e in Romania con l’hub di start-up e innovazione CLUJ IT. Dopo aver completato la formazione, i Certified Security Defenders agiranno come “ambasciatori” trasferendo le conoscenze acquisite alle piccole imprese con cui lavorano.

In particolare, Kaspersky è responsabile della protezione delle applicazioni mobile delle piccole e medie imprese coinvolte nel progetto attraverso l’integrazione con il Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, una soluzione che offre protezione per i dispositivi mobili contro minacce note ed emergenti. Si tratta di un framework multilivello per una difesa online integrata direttamente nelle applicazioni mobili proteggendo in tempo reale le informazioni inserite dagli utenti e le transazioni su dispositivi mobile con sistemi operativi Android, iOS e Windows.

Inoltre, Kaspersky gestisce la sezione “Gamified Educational Contents” del progetto e partecipa con due soluzioni di gamification: “Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS)” e “Cyber Safety Management Games (CSMG)”, programmi di formazione che, attraverso la competizione, favoriscono l’impegno delle imprese verso la cybersecurity.

«Il progetto europeo Geiger vuole essere un ecosistema di esperti che offrono la propria expertise per l’ideazione di una soluzione in grado di sostenere le piccole imprese nella valutazione del rischio» ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

«Il nostro impegno riguarda in particolar modo la formazione in materia di sicurezza basata su strumenti e principi intuitivi che partono dalla gamification. Questo approccio è particolarmente importante per le piccole imprese, che non hanno personale esperto o risorse per gestire un programma efficiente di sensibilizzazione alla sicurezza informatica».