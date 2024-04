Elon Musk combatte la guerra dei talenti aumentando gli stipendi

La guerra per accaparrarsi i migliori talenti specializzati in intelligenza artificiale è cominciata e le big tech stanno facendo di tutto per assumere nuovo personale (e per mantenere in azienda il proprio); per questo Elon Musk, spaventato all'idea che compagnie come OpenAI possano "rubargli" i professionisti, ha annunciato importanti aumenti di stipendio per gli ingegneri di IA in Tesla.

Come riporta il Wall Street Journal, Musk ha affermato che la sua decisione deriva dal fatto che OpenAI "sta reclutando ingegneri Tesla in modo aggressivo con offerte di compensi massicci". Il CEO di Tesla ritiene che la competizione delle imprese per gli ingegneri sia "la più folle che abbia mai visto".

Nella corsa allo sviluppo dei migliori modelli e strumenti di IA, le big tech stanno offrendo agli ingegneri fino a un milione di dollari l'anno per cercare di attirarli in azienda, mentre in altre aree continuano i licenziamenti e la riallocazione di risorse per potenziare i comparti dedicati all'IA.

La tensione tra le big tech è ai massimi livelli, soprattutto tra OpenAI e le compagnie di Musk. Un tempo colleghi, Sam Altman e il CEO di Tesla sono in contrasto già da tempo: lo scorso febbraio Musk ha intentato una causa contro OpenAI accusando l'azienda di essersi allontanata dal suo obiettivo iniziale di sviluppare un'IA pubblica e open-source.

Nei piani di Tesla c'è la produzione in massa di macchine a guida autonoma e robot umanoidi, entrambi guidati dalle capacità dell'intelligenza artificiale, e per questo la compagnia ha necessità di avere i migliori talenti all'opera la compagnia ha necessità di avere i migliori talenti all'opera e "proteggerli" dai desideri della concorrenza.

L'esplosione dell'IA generativa ha reso gli ingegneri specializzati una risorsa fondamentale per le aziende: in questo momento storico, queste figure hanno opportunità di carriera uniche, tanto che molte di loro stanno scegliendo di abbandonare le big tech per investire in progetti personali.

Per gli ingegneri di IA non esiste momento migliore di questo per ottenere un vantaggio economico e professionale, sia che decidano di investire su nuove startup che di rimanere nelle aziende per migliorare i modelli esistenti. L'era dell'IA è appena iniziata e i talenti devono cogliere la palla al balzo per crescere.