Avatar di Ospite VR Agent #746 0
0
Quando ai bambini si regala il giocattolo nuovo, ci si piazzano lì davanti e non li si schioda più. Perciò vi è piaciuta la bicicletta? Ed ora pedalate.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite GPU Beast #223 0
0
quando si comincia a parlare di too big to fail vuol dire che qualcuno sta già pensando al piano di salvataggio
Questo commento è stato nascosto automaticamente.