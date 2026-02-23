La promessa del progresso tecnologico era chiara: le macchine avrebbero dovuto liberarci dai lavori più gravosi, permettendoci di dedicarci ad attività creative e alla crescita personale. Invece, quella che sembrava un'evoluzione verso l'alto si sta trasformando in una discesa verso nuove forme di precarietà. L'intelligenza artificiale, lungi dal creare le condizioni per un mondo più equo, sta contribuendo a spingere i lavoratori verso mansioni sempre più frammentate e sottopagате, in una dinamica che ricorda inquietantemente il feudalesimo medievale.

Il caso che ha scatenato il dibattito è quello di Rentahuman.ai, una piattaforma apparsa qualche settimana fa che si presenta come un servizio di intermediazione tra intelligenze artificiali e lavoratori umani. L'immagine simbolo che ha fatto il giro del web mostrava una persona con un cartello dal messaggio provocatorio: "Un'intelligenza artificiale mi ha pagato per leggere questo cartello". Sotto, in caratteri più piccoli, la frase ancora più disturbante: "Le intelligenze artificiali hanno bisogno del tuo corpo".

Ti potrebbe interessare anche Guarda su

Il meccanismo funziona in modo apparentemente semplice. A differenza delle tradizionali piattaforme di lavoro freelance, Rentahuman utilizza il Model Context Protocol per far comunicare direttamente le intelligenze artificiali tra loro. Quando un'AI aziendale o domestica necessita di un intervento fisico—riparare una tubatura, sostituire un sensore, o semplicemente tenere un cartello—si connette alla piattaforma e trova autonomamente l'essere umano disponibile per quella specifica mansione. Il lavoratore viene quindi assunto non da una persona, ma da un algoritmo.

Il linguaggio utilizzato dai fondatori della piattaforma, due giovani imprenditori conosciuti solo come Patty e Alex, non lascia spazio a interpretazioni ambigue. Parlano esplicitamente di mettere in comunicazione il mondo digitale con il "meat space", lo spazio della carne. È una scelta lessicale volutamente provocatoria che evidenzia la riduzione dell'essere umano a mero esecutore materiale di compiti decisi altrove, da entità non umane.

L'uomo diventa braccio mentre l'AI diventa mente

Ciò che inquieta maggiormente non è tanto l'innovazione tecnologica in sé, quanto il modello economico che rappresenta. Rentahuman si inserisce perfettamente nella logica della gig economy, quell'economia dei lavoretti resa famosa da piattaforme come Uber, Glovo o Deliveroo. Un modello dove il lavoro stabile viene sostituito da una serie infinita di micro-mansioni, dove i lavoratori competono al ribasso sul prezzo, dove la dignità professionale viene sacrificata sull'altare della flessibilità e della disponibilità immediata.

La questione etica centrale non riguarda realmente la tecnologia, ma le scelte umane che stanno dietro al suo utilizzo. Come società, siamo noi a rendere possibile questo sistema quando ordiniamo una consegna pretendendo che arrivi in giornata, quando scegliamo il servizio più economico senza chiederci quali siano le condizioni di chi lo eroga. La responsabilità morale rimane nelle mani di chi alimenta economicamente questi meccanismi, non degli algoritmi che li orchestrano.

Federico Pistono, giovane imprenditore italiano, aveva pubblicato anni fa un libro dal titolo provocatorio: "I robot ti ruberanno il lavoro, ma va bene così". La sua tesi era ottimistica: l'automazione avrebbe liberato gli esseri umani dalle mansioni ripetitive, permettendoci di dedicarci ad attività più elevate, artistiche, scientifiche. Avrebbe dovuto arrivare il reddito di base universale, la ricchezza diffusa, il tempo per coltivare i nostri talenti. Invece sta accadendo esattamente l'opposto.

La grande contraddizione del nostro tempo è che mentre l'intelligenza artificiale conquista territori tradizionalmente umani come l'arte, la scrittura creativa, la composizione musicale, gli esseri umani vengono spinti verso lavori sempre più precari e frammentati. È un'inversione paradossale delle aspettative: invece di elevarci, la rivoluzione tecnologica rischia di riportarci indietro, verso forme di subordinazione che ricordano la servitù della gleba medievale, dove gli individui erano vincolati a un territorio e fondamentalmente proprietà del padrone terriero.

Sul fronte economico, questa corsa sfrenata verso l'intelligenza artificiale genera ulteriori distorsioni. Come evidenziato da recenti analisi del Wall Street Journal, i costi delle materie prime stanno aumentando proprio a causa della domanda generata dalla costruzione di data center sempre più potenti, dalla ricerca estrema, dalla competizione forsennata verso l'intelligenza artificiale generale. Le risorse sono limitate: investire massicciamente in un settore significa inevitabilmente sottrarre risorse ad altri. Il concetto stesso di crescita infinita in un pianeta con risorse finite appare sempre più insostenibile.

C'è un dettaglio che alimenta i sospetti sulla natura di Rentahuman: l'iscrizione alla piattaforma costa 9,50 dollari. Se le presunte 300.000 persone che si sono registrate hanno effettivamente pagato questa cifra, i fondatori si sono intascati circa tre milioni di dollari. Il linguaggio volutamente provocatorio, l'apparizione improvvisa con grande clamore mediatico, l'identità semi-anonima dei creatori: tutti elementi che fanno pensare a un'operazione di ninja marketing più che a un progetto imprenditoriale serio.

La piattaforma potrebbe rivelarsi una trovata pubblicitaria, forse addirittura una truffa ben orchestrata. Ma anche se Rentahuman dovesse sparire domani, le questioni che ha sollevato resterebbero intatte. Il vero problema non è un singolo sito web, ma la direzione complessiva che sta prendendo il rapporto tra tecnologia e lavoro umano. Serve una riflessione collettiva su come utilizzare le macchine per migliorare realmente la vita di tutti, non solo di pochi, e su come impedire che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale si trasformi in una regressione sociale mascherata da progresso.