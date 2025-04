L’innovazione che serve davvero è profonda, ecco dove nasce

La tecnologia che non cerca like ma può salvarti la vita

Area Science Park finanzia progetti di deep tech che affrontano crisi sanitarie, energetiche e ambientali, con l’obiettivo di trasformare ricerca avanzata in soluzioni concrete.

Nel 2025 Area Science Park ha avviato Deep Tech Revolution, un programma da un milione di euro per sostenere tecnologie complesse ad alto impatto. L’iniziativa selezionerà cinque progetti che riceveranno contributi economici e accesso a infrastrutture di ricerca, con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni in ambiti critici come salute, energia, ambiente e dati.

Partecipa alla Deep Tech Revolution: invia la tua candidatura entro il 30 giugno 2025

Se sei una startup, uno spin-off, un ricercatore o un gruppo di ricerca con un progetto deep tech ad alto potenziale, questa è la tua occasione per accedere a fino a 200.000 euro a fondo perduto e lavorare all’interno dei laboratori avanzati di Area Science Park.

Il programma Deep Tech Revolution si rivolge a un pubblico altamente qualificato, composto da soggetti che operano al confine tra ricerca scientifica e applicazione industriale. I destinatari principali sono startup innovative, spinoff universitari e gruppi di ricerca ancora in fase pre-imprenditoriale, ma con una tecnologia in fase avanzata di sviluppo. L’elemento che accomuna tutte queste realtà è l’impegno concreto a trasformare un risultato scientifico in una soluzione tecnica validabile, con potenziale di impatto su scala industriale e sociale.

A differenza di molte iniziative pensate per startup digitali orientate alla crescita rapida, il programma di Area Science Park si concentra su progetti complessi, ad alto rischio e con cicli di sviluppo lunghi. Questo significa che il target naturale dell’iniziativa è rappresentato da organizzazioni che lavorano su tecnologie difficili da finanziare attraverso il capitale privato tradizionale, come ad esempio materiali avanzati, intelligenza artificiale applicata alla ricerca medica, soluzioni energetiche verdi o tecnologie genomiche. Progetti che richiedono tempo, infrastrutture e un contesto favorevole alla sperimentazione.

Le organizzazioni selezionate potranno accedere a un supporto integrato, suddiviso in due componenti principali. La prima è un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro, destinato a coprire costi diretti legati alla validazione della tecnologia: acquisto di materiali, prototipazione, consulenze scientifiche, certificazioni e test. La seconda componente, di valore equivalente, consiste in servizi avanzati messi a disposizione da Area Science Park, per un totale complessivo fino a 200.000 euro per progetto.

I servizi offerti includono l’accesso a laboratori ad alta specializzazione, tra cui piattaforme di genomica e biotecnologie, microscopie elettroniche, laboratori per materiali innovativi, e sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC). Per i progetti in ambito energetico, è prevista la possibilità di interagire con infrastrutture per il digital twin e modelli sperimentali su larga scala, come quelli utilizzati nei progetti sull’idrogeno verde. Questi ambienti consentono di passare dal concetto alla prova tecnica in condizioni controllate e misurabili.

Oltre alle infrastrutture, ogni organizzazione riceve mentoring scientifico e imprenditoriale, con percorsi personalizzati di affiancamento. Questo include il supporto alla definizione del modello di business, alla pianificazione dello sviluppo industriale, alla strategia di proprietà intellettuale e alla preparazione all’incontro con potenziali partner, investitori e clienti. È prevista anche la partecipazione a study visit e percorsi di internazionalizzazione, fondamentali per confrontarsi con ecosistemi esteri e ampliare il network scientifico e industriale.

Un altro elemento distintivo è l’integrazione con il sistema pubblico della ricerca, che consente ai progetti selezionati di operare in continuità con programmi europei e nazionali, rafforzando così la sostenibilità di lungo termine dell’iniziativa. In sostanza, Deep Tech Revolution non si limita a sostenere economicamente una fase di sviluppo, ma costruisce intorno ai progetti un contesto operativo completo, che consente di affrontare le sfide tecniche, gestionali e di posizionamento necessarie per portare un’innovazione scientifica verso l’adozione reale nel mondo produttivo.

Deep Tech, come partecipare

Il programma Deep Tech Revolution di Area Science Park è aperto a:

Startup innovative



Spin-off accademici



Singoli ricercatori



Gruppi di ricerca





con progetti nel campo del deep tech, ovvero tecnologie ad alto contenuto scientifico e tecnologico, spesso derivanti dalla ricerca accademica o pubblica.

Requisiti dei progetti

I progetti devono:

Dimostrare la fattibilità tecnica della soluzione proposta.

della soluzione proposta. Avere un potenziale applicativo e la capacità di integrarsi in un contesto industriale o commerciale.

e la capacità di integrarsi in un contesto industriale o commerciale. Rientrare in uno dei quattro ambiti tecnologici ad alto potenziale :





: Scienze dei materiali





Digitale avanzato





Energie verdi





Scienze della vita





I progetti saranno valutati da un comitato tecnico-scientifico internazionale in base a criteri come l’innovatività, la scalabilità, la replicabilità e l’uso efficace delle tecnologie messe a disposizione.

Come candidarsi

Per partecipare:

Visita la pagina ufficiale del programma: Deep Tech Revolution - Area Science Park Scarica il bando e la modulistica completa Compila la domanda seguendo le istruzioni fornite Invia la candidatura entro il 30 giugno 2025.

Assicurati di rispettare tutte le indicazioni e i requisiti specificati nel bando per garantire l’ammissibilità della tua candidatura.

Tempistiche

Il programma ha una durata di dodici mesi .





. Durante questo periodo, i partecipanti avranno accesso a:





Bootcamp formativi





Study visit internazionali





Eventi di networking





Possibilità di collaborazioni strategiche





Inoltre, per ogni progetto è prevista una borsa annuale per un giovane ricercatore, che potrà affiancare il team nello sviluppo sperimentale della soluzione proposta.

Meno like, più sostanza

Le tecnologie finanziate non si prestano benissimo a generare hype sui social media, ma affrontano problemi sistemici per cui il mercato fatica a trovare risposte. Si tratta di innovazioni che possono richiedere anni di sviluppo, infrastrutture avanzate e competenze rare. Il programma nasce per colmare il divario tra ricerca d’avanguardia e applicazioni reali, in un contesto in cui l’immediatezza commerciale penalizza ciò che è essenziale ma complesso.

Il progetto Deep Tech Revolution è quindi un tentativo di costruire un impatto più profondo e più a lungo termine. Non si tratta di arrivare subito sul mercato con un’app e un profilo cliente; ma è grazie a questo tipo di investimento e ricerca se si può studiare un nuovo antibiotico, testare un materiale per l’assorbimento della CO2, sviluppare un digital twin per la gestione dell’idrogeno, o estrarre segnali clinici da dati genetici grezzi. Cose che si possono fare proprio usando risorse avanzate come quelle messe a disposizione da Area Science Park per questo progetto.

Area Science Park, ente pubblico nazionale con sede a Trieste, fornisce supporto scientifico, imprenditoriale e infrastrutturale a progetti selezionati. Ogni gruppo riceve fino a 200.000 euro, metà in forma di contributo diretto e metà in servizi: accesso a laboratori di genomica, microscopie elettroniche, calcolo ad alte prestazioni, mentoring scientifico e study visit internazionali. L’obiettivo è dimostrare la fattibilità tecnica e preparare le soluzioni al contatto con investitori, aziende e istituzioni.

I settori strategici identificati sono quattro: scienze della vita, materiali innovativi, tecnologie digitali avanzate e filiere energetiche verdi. Le startup coinvolte non nascono per scalare rapidamente, ma per affrontare problemi irrisolti che richiedono anni di lavoro e un ecosistema favorevole alla ricerca di frontiera.

Il deep tech non segue i tempi del ciclo di consumo. Raramente funziona con la logica del MVP o del pitch per venture capitalist. Ma in contesti come la preparazione pandemica o la sostenibilità energetica, ciò che serve non è velocità, ma robustezza tecnica e scientifica. Da qui la scelta di finanziare anche prototipi ad alto rischio, purché fondati su basi solide e validabili con gli strumenti messi a disposizione dal parco scientifico.

Proprio per creare un supporto ampio, il programma Deep Tech Revolution si distingue da molte altre call perché non offre solo capitale, ma accompagna i team con una struttura di capacity building, condivisione internazionale e accesso diretto ai nodi del sistema scientifico. Non si limita quindi a stimolare l’imprenditorialità, ma mira a costruire ponti reali tra la scienza pubblica e l’industria, con particolare attenzione al medio e lungo termine.

Ed è proprio qui la più grande rivoluzione, cioè nell’andare controcorrente. Tutti o quasi tutti gli investimenti vanno verso progetti a breve termine, basso rischio e rapida monetizzazione;. idee che permettono agli investimenti di rientrare in pochissimo tempo, e possibilmente con altissimi margini. Deep Tech invece sceglie di sostenere progetti che porteranno vero valore per tutti. Questo programma rimette al centro il ruolo della ricerca difficile, quella che non intrattiene ma sostiene, e che può fare la differenza quando gli algoritmi non bastano, i sistemi collassano, o la crisi arriva prima delle soluzioni.

A differenza dell’innovazione digitale tradizionale, che spesso si concentra su interfacce, app e modelli di business basati su ottimizzazioni marginali, il deep tech interviene sulle fondamenta dei processi industriali, scientifici e sanitari. Non è un’estensione del mercato esistente: crea nuove possibilità laddove prima c’erano limiti strutturali. Per questo motivo è difficile da finanziare, ma essenziale da sviluppare, soprattutto per un tessuto industriale che punta alla resilienza e alla trasformazione sostenibile.

Per le imprese, in particolare nei settori manifatturiero, biotecnologico, energetico e ICT, lo sviluppo di nuove tecnologie in questa categoria può significare ridurre dipendenze critiche, migliorare l’efficienza in processi complessi e ottenere vantaggi competitivi in contesti internazionali ad alta intensità di innovazione. Il programma di Area Science Park offre una porta d’ingresso strutturata al mondo della ricerca applicata, con benefici tangibili per chi è in grado di integrarla nella propria strategia industriale.

Il mancato supporto a queste forme di innovazione, di contro, comporta un rischio sistemico, perché lascia intere filiere produttive esposte a crisi future per le quali oggi non esistono ancora soluzioni operative. La pandemia, la crisi climatica e l’instabilità geopolitica hanno dimostrato che l’innovazione leggera non basta: serve la capacità di anticipare, studiare, costruire e testare soluzioni profonde, anche se non immediatamente redditizie.

Deep Tech Revolution si muove esattamente in questa direzione: finanzia ciò che il mercato da solo non sostiene, ma di cui società e imprese avranno un bisogno crescente.