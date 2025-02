L’abbigliamento del futuro è già qui con questa innovazione italiana

Un sistema di misurazione corporea che sfrutta un dispositivo indossabile e un’app per ottenere dati precisi in pochi secondi. Questo approccio permette di eliminare la necessità di un sarto esperto, aprendo la strada a nuove soluzioni per la produzione su misura. Ne abbiamo parlato con Paola Griggio, fondatrice di Proke, startup italiana che ha sviluppato questa tecnologia.

La misurazione automatizzata del corpo rappresenta un passaggio chiave per settori che spaziano dalla moda al retail, fino all’ambito sanitario. Un sistema preciso ed efficiente consente di ridurre errori nella produzione, migliorare l’esperienza del cliente e ottimizzare i costi di gestione delle taglie. L’adozione di queste tecnologie può portare vantaggi concreti sia per i brand che per i consumatori finali, semplificando il processo di acquisto e personalizzazione.

La tecnologia Proke consente di ottenere misure precise senza bisogno di strumenti tradizionali. Il sistema è composto da un indumento elastico dotato di riferimenti integrati, che viene indossato dall’utente e analizzato tramite una comune app per smartphone. "L’app inquadrando i riferimenti presenti in questo abito che aderisce bene alla tua fisicità, ti restituisce una lista di misure", spiega Paola Griggio. Questo permette di determinare con precisione una taglia o di creare un capo su misura, senza dover ricorrere a un operatore esperto.

Il sistema trova applicazione in diversi settori, dalla moda alla sanità. "Se devo acquistare un abito sartoriale o una tuta sportiva performante, posso ottenere misure esatte senza recarmi in un negozio con personale specializzato", prosegue Griggio. Il produttore dell’abito può infatti spedire Proke a casa del cliente - per ora non pare ragionevole l’idea di averne uno sempre a casa propria - ma è sicuramente possibile anche tenerlo in laboratorio e usarlo per prendere misure perfette ai propri clienti.

Oltre al fashion tech, la stessa tecnologia può essere impiegata in ambito medico, ad esempio per calze a compressione o altri dispositivi che richiedono una vestibilità precisa. Questo approccio riduce il margine di errore nella scelta della taglia e migliora l’efficienza del processo di produzione.

Il prodotto è già sul mercato e sta evolvendo per adattarsi alle esigenze dei clienti. "Lo abbiamo lanciato nel 2024 e ora lo stiamo raffinando per rispondere alle necessità specifiche di ogni retailer e produttore", sottolinea Griggio. Il sistema può essere venduto come soluzione completa oppure concesso in licenza ai produttori, che possono integrarlo nei loro processi. L’adattabilità è un elemento chiave, poiché ogni azienda ha parametri di misurazione differenti e una propria metodologia di produzione.

Il progetto ha suscitato interesse internazionale, con particolare attenzione da parte del mercato asiatico. "Abbiamo fatto tantissimi contatti internazionali, soprattutto dall’Asia, ma anche da Europa e Stati Uniti", afferma Griggio. L’espansione verso mercati globali indica una domanda crescente per soluzioni digitali che migliorino la precisione delle misure corporee, un fattore critico nel settore della moda e dell’abbigliamento tecnico.

Il supporto di Area Science Park ha giocato un ruolo importante nello sviluppo della startup. L’ente di ricerca, che si occupa di innovazione tecnologica in Italia, ha incluso Proke nel programma di sostegno alle startup, facilitandone la partecipazione a eventi internazionali. Questo tipo di iniziative rappresenta un’opportunità per aziende emergenti di entrare in contatto con investitori e partner strategici, accelerando il loro percorso di crescita.