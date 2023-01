Il lavoro da remoto è diventato normale per molte aziende; molte organizzazioni, comprese quelle del settore finanziario, sono però preoccupate per la preparazione, il comfort e i problemi di conformità del lavoro a lungo termine.

La tecnologia è fondamentale per il lavoro da remoto, ma crea problemi ai team di compliance che devono garantire che i dipendenti rispettino le norme e i regolamenti.

Massimo Angiulli, Manager, System Engineering Italy di Proofpoint, ha approfondito i temi legati all’integrazione e alla gestione dei lavoratori da remoto, con particolare attenzione ai risvolti tecnici e normativi nei settori più strettamente regolamentati, come per esempio quello dei servizi finanziari.

Massimo Angiulli, Manager System Engineering Italy di Proofpoint

Nel settore dei servizi finanziari, fortemente regolamentato, la prudenza consiglia di disabilitare o vietare l’utilizzo di alcune tecnologie considerate rischiose o costose da governare.

Le aziende che non si adattano al lavoro a distanza rischiano però di rimanere indietro rispetto alla concorrenza e di non sfruttare i vantaggi della tecnologia.

Una ricerca di Osterman Research ha evidenziato che prima della pandemia solo il 18% dei dipendenti delle società di servizi finanziari lavorava da casa, mentre oggi la percentuale supera l’80%.

Quattro aziende su cinque hanno dichiarato di non essere “molto preparate” alle sfide poste dalla crisi, causate dalle nuove esigenze di sicurezza e IT per il lavoro a distanza. Nonostante le difficoltà, quasi il 30% degli intervistati vuole implementare nuove politiche di lavoro da remoto.

I servizi di collaborazione

Sempre più dipendenti utilizzano piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Slack per la collaborazione, sia in ufficio che da remoto. Questo ha portato a una maggiore adozione di strumenti digitali per l’interazione e la collaborazione tra dipendenti e con i clienti.

Un recente sondaggio McKinsey ha rilevato che l’85% delle aziende ha accelerato l’adozione di tali strumenti.

Tuttavia, questo aumento dell’uso di queste piattaforme ha implicazioni per la responsabilità normativa e i processi di vigilanza, tra cui le funzioni native per l’acquisizione di contenuti, la necessità di supervisionare le chat persistenti e la condivisione di file, l’aumento delle denunce di molestie e la vulnerabilità agli attacchi informatici.

I dipendenti che lavorano da casa spesso utilizzano il proprio computer invece di quello fornito dall’azienda, creando rischi per la sicurezza informatica.

Le aziende dovrebbero richiedere l’utilizzo di hardware e software aziendale dotato di sicurezza e incoraggiare l’adozione di best practice facili da comprendere e seguire per una forza lavoro sempre più distribuita.

Bisogna anche ridurre la “shadow IT” (ossia la tendenza a scaricare e utilizzare software e servizi non forniti o autorizzati dall’azienda) identificando i dipendenti che utilizzano strumenti di comunicazione non autorizzati e fornendo app e strumenti adeguati per svolgere il lavoro in modo efficiente e conforme alle politiche di sicurezza aziendali.

Le aziende devono aggiornare le policy di comunicazione per i dipendenti che lavorano da casa, coinvolgendo IT, compliance e risorse umane per definirle e fornendo programmi di formazione sulla sicurezza e la compliance.

I responsabili della compliance devono assicurarsi che i dipendenti siano particolarmente attenti alle regole relative alle comunicazioni elettroniche e al trading personale.

La formazione e il comportamento dei dipendenti devono essere percepiti come una partnership, fornendo esempi reali per garantire l’adesione alle policy. Inoltre, è importante effettuare analisi periodiche dei rischi per garantire una supervisione e controllo efficace.