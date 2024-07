L'e-commerce dell'Health & Beauty cresce e raddoppia le vendite

Nell'ambito dell'e-commerce, il settore Health & Beauty sta per raddoppiare la sua quota di mercato, passando dal 6% del 2022 al 12% del 2027. Lo riporta il report "L’e-commerce si rinnova: una guida per i marchi online del settore salute e bellezza" di BigCommerce, piattaforma e-commerce Open SaaS componibile per brand e rivenditori B2C e B2B.

Oggi i rivenditori si trovano a dover aumentare le proprie vendite online verso clienti più giovani e dinamici, i quali hanno aspettative molto più elevate sull'offerta web. Questi consumatori cercano in particolare consegne veloci e offerte vantaggiose, studiate sui loro bisogni.

Per avere successo in questo mercato, i rivenditori devono affidarsi a piattaforme di e-commerce flessibili e veloci che gli consentano di introdurre i brand più richiesti e aprire nuovi mercati; ciò implica capire cosa si aspettano gli acquirenti di prodotti Health & Beauty dalle loro esperienze di acquisto online.

Le strategie da mettere in atto per crescere

Vista la crescente richiesta di prodotti di salute e bellezza, i rivenditori non devono lasciarsi sfuggire questa occasione di brillare sul mercato.

Nel suo report BigCommerce illustra quattro strategie che i rivenditori del settore dovrebbero mettere in pratica per crescere: la prima consiste nello sfruttare il commercio omnicanale per far sì che i consumatori possano acquistare velocemente i propri prodotti preferiti, su qualsiasi dispositivo.

Questa strategia si applica in ogni settore di e-commerce, ma nel caso dei prodotti per la salute e la bellezza è praticamente indispensabile. BigCommerce riporta che, secondo Insider Intelligence, un terzo di tutte le interazioni dei consumatori sui social media avviene con aziende del settore salute e bellezza, subito dopo quelle della moda.

I rivenditori dovrebbero quindi vendere non solo attraverso i negozi fisici, i siti web e le app, ma anche sui social media e sui marketplace come Amazon o Google. Stando ai dati di BigCommerce, coloro che adottano questa strategia possono registrare un incremento delle vendite fino al 58%.

Un'altra strategia chiave per avere successo consiste nell'offrire un’esperienza personalizzata: studiando le preferenze degli utenti e soddisfacendo i loro bisogni è possibile creare un rapporto speciale col singolo cliente, facendolo sentire come se stesse acquistando qualcosa in negozio, assistito da un commesso.

In assenza di un assistente alle vendite esperto e competente, l’e-commerce deve fare affidamento sulla descrizione e sulle immagini dei prodotti, cercando di presentare al meglio il prodotto in poche righe, ma complete di tutte le informazioni utili.

Le descrizioni possono essere adattate in tempo reale in base alle esigenze del singolo cliente, basandosi quindi sulle sue necessità, sulla tonalità della sua pelle, sulle allergie e sui suoi gusti.

Con sempre più utenti attenti a questo tema delicato, è inoltre fondamentale dare rilevanza alla sostenibilità e investire in iniziative a supporto dell'ambiente. Gli sforzi devono cominciare dal packaging, per esempio eliminando la plastica.

Secondo una ricerca condotta da Provenance, nove consumatori su dieci vedono la sostenibilità come un tema importante nelle scelte d'acquisto, ma quattro su cinque trovano le informazioni in merito poco chiare o addirittura confuse.

Risolvere questo problema mostrando chiarezza nei contenuti e offrendo prove a sostegno è la chiave per far sì che i consumatori si leghino a un brand e a un rivenditore. Per far ciò, le aziende devono condividere le componenti dei prodotti, aggiungere il significato delle diciture e includere certificazioni e prove di appartenenza ad associazioni di settore.

Infine, per trovare e fidelizzare nuovi clienti, i rivenditori dovrebbero mettere in campo delle strategie per espandersi oltre i confini e conquistare nuovi mercati. In questo caso è necessario scegliere piattaforme flessibili e scalabili per accogliere nuovi utenti, oltre a diversificare l'offerta per soddisfare basi di utenti del tutto nuove.

I brand Health & Beauty che intendono diversificarsi o internazionalizzarsi possono valutare l'apertura di altri negozi online con un marchio distinto o esperienze completamente localizzate.

Investire su queste aree dà la possibilità ai brand di rivolgersi a potenziali nuovi clienti e fidelizzare i vecchi, facendoli sentire "coccolati"; al contempo, seguire un percorso di innovazione consente ai rivenditori di espandere le capacità della propria piattaforma di e-commerce per rispondere prontamente alle esigenze in evoluzione del mercato.