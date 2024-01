Con la diffusione delle nuove tecnologie il business sta rapidamente evolvendo per proporre nuovi prodotti e cercare di rinnovare i processi interni, soprattutto quelli più obsoleti.

Si tratta di un cambiamento obbligato se si vuole sopravvivere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e rimanere competitivi; per farlo, però, servono anche nuove skill da inserire in azienda capaci di trarre tutti i benefici dell'innovazione.

Per aiutare le imprese a trovare i migliori talenti e diventare business di successo, Jodie Cook, fondatrice di Coachvox AI e autrice per Forbes, ha individuato le sette skill che prevede saranno le più richieste del 2024.

Le skill più richieste del 2024

Tra le skill più utili alle imprese per crescere sul mercato c'è la capacità di lavorare in modo asincrono: la maggior parte delle comunicazioni dovrà avvenire in maniera scritta e dovrà essere il più chiara possibile per permettere a tutti e in qualsiasi momento di conoscere il progresso delle attività e i task da svolgere.

Invece di coinvolgere il team in lunghi meeting, con la necessità ogni volta di incrociare i calendari dei partecipanti, è meglio essere più chiari nelle comunicazioni scritte, definendo istruzioni precise; ciò consente potenzialmente di espandersi in nuovi mercati internazionali dove l'essere asincroni è un must.

Pexels

Ciò vale anche per le relazioni con i consumatori: i clienti non vogliono troppe interazioni dirette che rallentano il processo d'acquisto, ma cercano proposte dirette ed efficaci che li portino ad acquistare un prodotto o un servizio nel minor tempo possibile.

Per questo è necessario cercare talenti in grado di comunicare efficacemente nello spazio digitale, migliorando la landing page per rendere efficaci le call-to-action. Questo vale soprattutto per i professionisti del marketing.

La capacità di comunicare è particolarmente importante per le piccole imprese e i singoli professionisti: entrambi devono essere in grado di costruire il proprio brand e connettersi con il pubblico dei propri canali.

Che sia X o LinkedIn, è necessario essere presenti e impegnarsi nel raggiungere l'audience, creando collegamenti di valore per il business.

Un'altra skill fondamentale per il 2024 sarà il prompting: la diffusione degli strumenti di IA, in particolare i chatbot, richiede una spiccata capacità di scrivere i prompt giusti per ottenere esattamente la conoscenza di cui si ha bisogno.

Se gli input che vengono forniti ai tool non sono chiari, sono troppo generici o troppo specifici, le risposte potrebbero essere imprecise e inutili per il business, e le imprese perderebbero così l'occasione di efficientare i propri processi.

Le aziende dovrebbero inoltre concentrarsi sul migliorare le proprie skill di cybersecurity: le minacce informatiche stanno diventando sempre più pericolose e un singolo attacco può far perdere al business milioni di dollari.

La diffusione dell'intelligenza artificiale anche nel mondo del cybercrimine non farà che peggiorare la situazione, democratizzando l'uso degli strumenti offensivi e rendendo gli attacchi di phishing sempre più convincenti; per questo è necessario investire su talenti esperti e formare i dipendenti sulle minacce più diffuse per rendere il business più resiliente.

Pexels

Una delle skill più importanti del 2024 sarà la capacità di adattarsi al cambiamento: più le imprese saranno flessibili e reattive, più il business saprà ritagliarsi un posto nel mercato. Il vero talento consiste nel riuscire a usare le risorse esattamente quando servono e nella maniera più efficiente.

Infine, un'altra skill centrale per il successo delle imprese sarà la capacità di rimanere concentrati sulle proprie attività. I talenti migliori saranno quelli che, di fronte alle decine di motivi per distrarsi, riusciranno a rimanere focalizzati sugli obiettivi di business per concludere ciò che hanno cominciato nel modo più diretto possibile, senza deviazioni.

Investendo su queste capacità tramite l'inserimento di nuovi talenti e la riqualificazione di quelli esistenti, le imprese avranno una marcia in più per avere successo sul mercato e rendere più solido il business.