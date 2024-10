Lenovo presenta nuove soluzioni di IA ibrida a portata di tutti

In occasione del Tech World 2024 di Bellevue, Lenovo ha presentato un nuovo portafoglio di soluzioni, servizi e dispositivi di IA alla portata di tutti, dai singoli individui a interi settori in tutto il mondo.

Gli annunci di Lenovo si inseriscono in una visione che propende per un approccio ibrido all'intelligenza artificiale, cioè un'integrazione sicura e immediata che sfrutta cloud privati e pubblici, soluzioni individuali e aziendali.

L'IA ibrida che massimizza il ROI

Uno dei principali annunci dell'evento è stato Hybrid AI Advantage, una soluzione nata dalla collaborazione con NVIDIA per consentire alle imprese di massimizzare i risultati ottenuti dall'IA.

Il framework porta l'elaborazione basata su IA ovunque e include la Lenovo AI Library, un repository completo di modelli di IA pronti per l'implementazione, così che le aziende possano usare la tecnologia con complessità minima. La libreria offre soluzioni per diversi settori e funzioni aziendali, come marketing, operazioni IT, sviluppo prodotti e servizio clienti.

Arriva la nuova generazione di raffreddamento a liquido

Lenovo ha inoltre annunciato la nuova generazione della tecnologia Neptune per il raffreddamento a liquido pensata per i sistemi che alimentano le operazioni di IA. La nuova famiglia di soluzioni ThinkSystem offre una rimozione del calore fino al 100%, compresi i server che potenziano l'efficienza, e rende accessibili la piattaforma NVIDIA Blackwell e NVIDIA GB200 ad aziende di qualsiasi dimensione.

La sesta generazione dei sistemi di raffreddamento Neptune è in fase di implementazione nell'ecosistema dei partner Lenovo. La compagnia prevede una riduzione del consumo energetico dei data center fino al 40%.

Nuovi dispositivi e proof-of-concept per portare l'IA a tutti

Lenovo ha presentato la nuova generazione di PC di IA orientata a trasformare il modo in cui le persone lavorano e interagiscono grazie all'intelligenza artificiale.

Tra le novità per i dispositivi personal spicca Lenovo AI Now, un agente di IA che lavora in locale e trasforma i PC in assistenti personalizzati. Tra i dispositivi che sfrutteranno questo agente c'è AI PC ThinkPad X1 2-in1 Gen10 Aura Edition che integra funzionalità basate sull'IA per il avoro ibrido.

In arrivo anche il proof-of-concept Lenovo Learning Zone, una piattaforma software personale basata sull'IA per lo studio, e Lenovo AI Buddy, un modulo visivo interattivo. Oltre a questi, Lenovo rilascerà le soluzioni Workstation AI e la piattaforma di sicurezza ThinkShield per gli AI PC.

Pixabay

L'IA per il sociale

Infine, Lenovo ha presentato nuove tecnologie e proof-of-concept dedicati a migliorare il benessere delle persone e alla conservazione del patrimonio culturale.

La compagnia ha lanciato Alzheimer's Intelligence, un avatar companion per le persone affette da Alzheimer e demenza che offre supporto alle persone affette da queste condizioni degenerative. L'avatar è il risultato dell'iniziativa Work For Humankind di Lenovo.

Il Presidente e CEO Yuanqing Yang ha portato sul palco una nuova soluzione di comunicazione completa basata su IA per le persone affette da SLA che combina avatar, tecnologia di tracciamento oculare e LLM predittivi; inoltre, Lenovo e InCor, il più grande ospedale cardiaco dell'America Latina, hanno annunciato una piattaforma per il rilevamento delle aritmie di livello clinico. La piattaforma porta l'IA in un piccolo dispositivo IoT indossabile per consentire il monitoraggio in tempo reale.

"La nostra visione di un'intelligenza artificiale più accessibile per tutti, ora è una piena realtà, che sta liberando il potenziale dell’umanità" ha dichiarato Tolga Kurtoglu, Chief Technology Officer di Lenovo. "Il nostro principale elemento differenziante è l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel nostro vasto portafoglio di soluzioni, dagli AI Agent attivabili sui dispositivi alle architetture server più efficienti. Lenovo è inoltre impegnata insieme ai suoi partner in un percorso di ricerca scientifica e innovazione tecnologica molto ambizioso che ci permette di continuare a definire gli sviluppi presenti e futuri dell'intelligenza artificiale".