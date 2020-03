LG Electronics lancia i nuovi webinar dedicati al mondo signage e hospitality

In tempo di Coronavirus, anche il business del canale deve adeguarsi. Ed è il motivo per cui LG Electronics ha lanciato nuovi webinar dedicati al mondo signage e hospitality.

I nuovi webinar, che si svolgono in questo mese, si rivolgono ai system integrator e nascono per garantire ai propri partner dei momenti di formazione costante anche in situazioni come quella attuale, nei quali non è possibile fare formazione in aula.

Questa iniziativa rientra nelle attività della LG Academy, un centro di formazione professionale dedicato a progettisti, installatori, system integrator e centri di assistenza, che in questo momento in cui non è possibile la formazione in aula ha optato per la formazione a distanza.

Al momento sono a calendario due webinar il primo focalizzato sul settore hospitality che prenderà in esame la line up di hotel TV 2020 e le soluzioni di hospitality Quick Menu 3.0 e Pro:Centric Direct 3.5 e il secondo, invece, che riguarderà il signage e approfondirà in particolare le nuove funzioni della piattaforma SuperSign CMS.

Il primo sulla hospitality ha come titolo “Smart Hospitality” e si svolgerà il 18 Marzo, con una introduzione sulla line up Hotel TV 2020, soluzioni Hospitality: Quick Menu 3.0 e Pro:Centric Direct 3.5. Rivolto a system integrator con esperienza nella gestione delle piattaforme Hospitality.

Quello sul signage è “Signage Advanced” e si terrà il 23 Marzo (1^ parte) e il 30 Marzo (2^ parte). L’agenda prevede un excursus sulle nuove funzioni della piattaforma SuperSign CMS e integrazione con altre funzioni dei monitor.

La seconda parte si concentrerà sul SuperSign CMS e Open API. L’appuntamento è rivolto a system integrator con esperienza base nell’utilizzo della piattaforma SuperSign CMS e che vogliono saperne di più sulle funzioni avanzate.

Per iscriversi ai seminari è sufficiente registrarsi a questo indirizzo o contattare lgbusiness.display@lgepartner.com.