L’importanza dell’etica nell’Innovazione.

In un panorama imprenditoriale sempre più articolato e complesso per riuscire a sopravvivere diventa fondamentale innovare. Ma com’è possibile fare innovazione con successo e farlo in modo etico e trasparente?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Social Video Marketing, è Katiuscia Terrazzani. Katiuscia è Country Manager di Ayming Italia, un gruppo internazionale specializzato nel migliorare le performance aziendali tramite consulenze e supporto strategico e operativo.

Ayming è un gruppo quindi attivo soprattutto sulle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità. Ayming Italia è inoltre una Società Benefit, un’azienda che integra ossia nel proprio statuto, oltre agli obiettivi di profitto, anche la mission di avere un impatto positivo sul proprio ambiente.

Grazie alla sua esperienza, Katiuscia Terrazzani ci racconta quindi oggi l’importanza dell’innovazione e dell’etica, parlandoci di come sia possibile essere competitivi sul mercato nel rispetto della trasparenza e della sostenibilità.

Aiutare gli imprenditori

Ayming, come dichiarato da Katiuscia Terrazzani a Manabe Repici, è una società che non solo si occupa di consulenze sull’innovazione e sull’operatività aziendale, ma anche di altri campi. Ambiti che sono la finanza agevolata e la fiscalità internazionale, due capisaldi di tantissime imprese. Tutti aspetti che si rivelano fondamentali per aumentare le performance aziendali.

Consulenze che si sono rivelate importantissime anche durante il lockdown, dove Ayming ha sostenuto le imprese cercando di aiutarle a comprendere meglio quelli che sono i sostegni del governo in questo periodo.

Un’assistenza non solo nel breve, ma che va anche nel medio-lungo periodo. Ma quali sono i consigli per uscire da una situazione come quella attuale? Secondo Katiuscia Terrazzani è fondamentale concentrarsi nel breve, per sopravvivere e poter poi ripartire, ma con anche un occhio rivolto al futuro.

Non bisogna infatti assolutamente fermare neanche in questo periodo, come affermato a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, le attività di ricerca e sviluppo, con gli investimenti a riguardo che devono ovviamente essere pianificati.

Attività che anche Ayming sta portando avanti internamente, puntando molto su chiarezza e trasparenza. I dipendenti sono quindi ad esempio messi in primo piano, facendo loro sempre sentire il supporto dei dirigenti e aiutandoli a essere orientati al risultato.

Video e impatto positivo

Nelle loro attività di supporto alle varie aziende, che vanno quindi a ricoprire numerosi ambiti, anche complessi come i vari strumenti fiscali, Ayming utilizza molto i video. Uno strumento di comunicazione potentissimo, in grado di creare un legame ancor più forte con i propri clienti.

Ayming, come dichiarato da Katiuscia Terrazzani a Manabe Repici, ha cominciato negli ultimi mesi a raccontare case story sulla propria clientela e dato vita a numerosi filoni, come dei video corporate per raccontare i servizi dell’azienda.

Un ulteriore format lanciato è poi “Salotti d’Impresa”, una serie di contenuti in cui, prima in presenza e poi in remoto, vengono intervistati degli ospiti su differenti tematiche care a Ayming per creare un momento di condivisione e formazione.

L’idea di “raccontare per accrescere”, nasce dalla volontà di Ayming, come dichiarato da Katiuscia Terrazzani, di voler creare dei momenti in cui ad essere divulgati sono concetti e temi in grado di generare un impatto sociale positivo.

Questa idea rappresenta in realtà la messa in atto della mission stessa di Ayming che, in qualità di Società Benefit, ambisce a creare un impatto sociale positivo nel proprio ecosistema, influenzando la propria intera catena del valore.

Filosofia che va anche a toccare altri ambiti, come quello ecologico. In Ayming, ad esempio, la plastica è stata rimossa completamente ed è stato deciso di piantare un albero per ogni nuovo dipendente assunto dalla società.

Il che non vuol dire che Ayming non sia un’azienda con fini di lucro, ma che tra i suoi precetti possiamo trovare la volontà di portare un messaggio positivo all’intero ambiente. Questo è il significato di Società Benefit, principi che Ayming abbraccia in pieno.