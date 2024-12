L'innovazione italiana torna al CES di Las Vegas con 46 startup

Mobilità intelligente, sensori per città e fabbriche intelligenti, ma anche tecnologie per la computer vision e per lo space tech: questi e altri ambiti d'innovazione saranno protagonisti al CES di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio 2025, nel padiglione Italia.

A presentare nuove soluzioni tecnologiche saranno 46 startup provenienti da tutto il Paese. Guidate dall'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le startup avranno l'occasione di mostrare al mondo le proprie proposte, pensate per migliorare le attività produttive, l'organizzazione dei sistemi urbani e la vita delle persone.

Il padiglione ospiterà robotaxi a guida autonoma, sensoristica avanzata per le fabbriche, ma anche tecnologie a supporto del marketing e del business o la piattaforma per automatizzare la creazione di contenuti per la formazione aziendale.

Grande attenzione sarà posta anche sul clean-tech, le tecnologie per la sostenibilità ambientale: si passa dalla produzione di energia in mobilità a sensori che monitorano la presenza di gas inquinanti in ampie aree; da una soluzione IoT per abbattere i costi energetici dei macchinari industriali a tecnologie per la manifattura additiva.

Non mancheranno poi soluzioni per supportare i medici in fase di anamnesi e diagnostica e per aiutare i pazienti durante il percorso riabilitativo. Infine, molte tecnologie sono rivolte al pubblico di massa, come il "concierge virtuale" per l'hospitality o l'assistente di IA integrato nello smartwatch.

L'innovazione italiana a Eureka Park

Anche quest'anno il padiglione italiano sorgerà in Eureka Park , l’area espositiva del CES dedicata alle startup e alle delegazioni nazionali organizzate da diversi Paesi del mondo.

L’ente nazionale di ricerca Area Science Park si riconferma partner della missione: nelle ultime settimane ha tenuto la consueta academy dedicata alle startup – un percorso di formazione per insegnare loro come trarre il massimo, in termini di opportunità di business e visibilità, dall’esperienza al CES.

Il padiglione ospita anche un'arena dedicata a panel tematici e dibattiti con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione italiano e partner internazionali. Durante i quattro giorni della manifestazione, le startup avranno l'opportunità di presentarsi ai visitatori dell’Eureka Park attraverso sessioni di pitching pensate per massimizzare il loro impatto e favorire connessioni strategiche.

Da Albignasego (PD) parteciperà 221e, una startup che sviluppa soluzioni di sensori di precisione per dispositivi intelligenti, utilizzando algoritmi di fusione dati basati su intelligenza artificiale. Le sue tecnologie sono applicate a dispositivi indossabili, attrezzature sportive e dispositivi di protezione individuale.

3dnextech è una startup di Livorno che sviluppa macchinari basati su una tecnologia brevettata che migliora le caratteristiche fisiche degli oggetti in plastica stampati in 3D. Queste soluzioni sono in grado di rendere la manifattura additiva competitiva per qualità dei prodotti, conservandone i vantaggi in termini di sostenibilità rispetto alla produzione in serie di oggetti in plastica.

Da Amaro (UD) c'è AI4IV, una realtà che sviluppa sistemi di integrazione dell’intelligenza artificiale con la vision technology. La startup ha creato una tecnologia che con un hardware ridotto al minimo consente di catturare immagini di alta qualità senza difetti in ogni condizione di luce, rendendo possibili migliori performance in sistemi automatizzati come il riconoscimento di oggetti o il monitoraggio ambientale.

Apogeo Space, da Trieste, sta sviluppando la prima costellazione italiana privata di picosatelliti per le telecomunicazioni IoT. La costellazione mira a fornire connettività satellitare ubiqua e a rendere possibile la trasmissione di dati in tempo reale, anche nelle aree più remote o mal coperte del pianeta.

Da Cagliari troviamo Certy che ha sviluppato Certy Expert, un assistente virtuale per la cybersecurity. Grazie all’intelligenza artificiale il sistema può aiutare i professionisti a prendere decisioni di cybersicurezza migliori e più caute, analizzando e prevenendo fino al 95% dei rischi correlati all’errore umano.

Coderblock (Palermo) offre alle aziende esperienze in spazi virtuali che combinano gli aspetti di un gioco di ruolo, di un gioco online multigiocatore e di esperienze commerciali virtuali per consentire ai team di migliorare le attività di lead generation e di marketing.

Di Bologna, Elevit realizza interfacce hardware-utente con una tecnologia touch diffusa applicabile ad ogni superficie. Queste interfacce sono resistenti all'usura, sanitizzabili e personalizzabili.



EMC Gems (Udine) si occupa di software di simulazione elettromagnetica per la caratterizzazione rapida di design complessi, utilizzati nell’ottimizzazione di sensori induttivi, dispositivi elettronici di potenza e altri sistemi. La startup ha sviluppato ”iEncoder”, un encoder induttivo che sostituisce i sensori ottici e magnetici. I sensori integrano digital twins basati su reti neurali, addestrati tramite simulazioni fisiche, per applicazioni di monitoraggio e manutenzione predittiva.

Enphos (Verona)si occupa di sviluppare soluzioni per la produzione di idrogeno verde e bianco che includono elettrolizzatori ad alta efficienza per generare idrogeno verde e materiali e sistemi fotosintetici artificiali per produrre idrogeno bianco ed E-combustibili.

Eye2Drive (Carrara) progetta soluzioni innovative di imaging digitale. Grazie a una tecnologia proprietaria e all’intelligenza artificiale, ha sviluppato un sensore in grado di acquisire immagini intelligenti in molteplici applicazioni industriali, tra cui la navigazione autonoma e i sistemi di monitoraggio in cabina.

Friendz (Milano) semplifica la gestione delle campagne di user-generated content (UGC) e favorisce il community engagement per i brand. La piattaforma consente alle aziende di attivare community di utenti per creare contenuti autentici e coinvolgenti, massimizzando l’impatto delle loro strategie di marketing digitale.

Ganiga (Bientina, PI), già presente all'edizione 2024, ha brevettato e inventato Hoooly, un cestino smart che comunica col cittadino, differenziando in automatico i suoi rifiuti e creando statistiche e dati grazie all’intelligenza artificiale, permettendo l’avviso e la pianificazione di un percorso ottimizzato di svuotamento dei cestini.

GeniAi ha sviluppato Aivia, una piattaforma per la gestione dei dati provenienti da sensori e sistemi di videosorveglianza. Grazie all’integrazione via API e all’uso di chatbot avanzati, offre analisi in tempo reale, risultando ideale per applicazioni legate alla sicurezza e al monitoraggio.

Icarus (Cagliari) ha sviluppato un assistente virtuale medico basato sull’intelligenza artificiale, progettato per supportare i pazienti cronici durante la riabilitazione post-operatoria. Validato da un team di oltre 20 medici, il sistema aiuta gli utenti a seguire correttamente le linee guida mediche personalizzate, migliorando la compliance terapeutica e ottimizzando i risultati clinici.

In Quattro (Roma) sviluppa soluzioni brevettate di raffreddamento a flusso pompato bifase per l’elettronica ad alta potenza, migliorando l’efficienza energetica e l’affidabilità, riducendo al contempo i flussi e il consumo energetico. Le applicazioni includono computer high-end, server, data center, veicoli elettrici e sistemi aerospaziali.

Innova (Milazzo, ME) ha sviluppato Evolvera, un sistema IA che si integra in qualsiasi dispositivo (smartphone, smartwatch, PC…) che aiuta a gestire task e comunicazioni, migliorando la propria produttività.

Kintana (San Mauro Torinese, TO), spin-off di Pea Group, ha creato Morestech, una tata "phygital" che rivoluziona l'assistenza e l'apprendimento per i bambini. Offre ai genitori strumenti avanzati di supervisione basati sul programma comportamentale della token economy che si integrano con i sistemi di smart home. La sua IA progetta insieme al bambino contenuti educativi interattivi e personalizzati, mentre lo smart contract garantisce la sicurezza dell'applicazione.

Laika (Torino) è un tool IA per la medicina veterinaria sviluppato da Aitem Solutions che offre supporto nella fase di anamnesi e in quella di diagnosi, facilitando la valutazione clinica.

Levante (Milano) sviluppa pannelli solari avanzati. Ha creato un pannello solare in fibra di carbonio riciclata, semi-rigido, portatile e senza vetri, fino al 40% più leggero dei tradizionali pannelli e fino 60% meno impattante in termini di emissioni di CO2.

Lieu.city (Cagliari) è una piattaforma che consente di creare il proprio spazio espositivo in realtà virtuale in modo del tutto autonomo, rendendo possibile anche l’interazione ‘socal’ tra utenti e l’esplorazione di spazi diversi dal proprio.

Mathclick (Pisa) ha sviluppato Dissense, un sensore che rileva le proprietà chimiche dell’acqua, come il pH, la concentrazione di ossigeno e di CO2, la temperatura e altri parametri utili in contesti agricoli o industriali, che vengono poi rielaborati in cloud con l’AI.

Sviluppato da Asymmetrica (Torino), MIA (Mirror Interactive Assistant) è un dispositivo per il monitoraggio visivo della salute, che rileva parametri vitali e stati emotivi, fornendo consigli, promemoria, e inviando feedback al personale medico di riferimento.

Novac (Modena) sviluppa supercondensatori solidi modellabili per alte performance. I supercondensatori possono integrare le batterie nei veicoli elettrici per consentire rilasci immediati di energia. La soluzione di Novac è modellabile e adattabile alle forme dei veicoli, ed è utilizzabile anche in condizioni ambientali estreme come quelle spaziali. Lo stato solido garantisce anche standard di sicurezza più elevati.

Planybuild (Roma) è una piattaforma che consente a costruttori, architetti e clienti finali di visualizzare i progetti edilizi prima della loro realizzazione, grazie alla mixed reality. Gli utenti possono personalizzare ogni aspetto del progetto, dalla struttura agli arredi, semplicemente interagendo con gli elementi virtuali. Inoltre, l'applicazione si integra direttamente con una piattaforma di gestione dei progetti, rendendo il lavoro rapido e semplice sia per i professionisti che per i clienti.

PopulaRise (Milano) è una piattaforma che connette brand e community di creator per realizzare contenuti generati dagli utenti (UGC) su richiesta. Oltre alla creazione di campagne, PopulaRise offre servizi come la UGC Event House, per organizzare eventi che valorizzano i contenuti prodotti dai creator, aiutando i brand a costruire connessioni autentiche e potenziando il coinvolgimento del pubblico.

Proke (Padova) ha sviluppato una tecnologia innovativa per prendere misure sartoriali accurate da remoto. Utilizzando una tuta sensorizzata e un'applicazione per smartphone, il sistema rileva con precisione le proporzioni del corpo, consentendo la realizzazione di abiti su misura senza la necessità di incontri fisici.

Radoff (Calagianus, SS) studia soluzioni per ridurre l’inquinamento indoor. Radoff Life monitora i livelli di gas radon nell’ambiente e avvia un’azione di bonifica automatica non appena diventano critici. Vengono eliminati anche composti organici volatili e polveri sottili che, legandosi con le particelle di radon, aumentano i rischi per la salute anche a basse concentrazioni.

Rem Montenapoleone (Milano) crea gioielli artigianali smart in grado di conservare file digitali come messaggi, foto e video accessibili via smartphone.

NowTech Solutions (Sassari) ha sviluppato SeismicGuard, un sistema di monitoraggio sismico che connette numerose stazioni di rilevamento a un sistema di allerta finalizzato al contenimento del danno legato a un terremoto. Il software di analisi dei dati è sviluppato in modo da identificare in modo preciso i reali eventi sismici limitando i casi di falsi allarmi

Sensor ID (Bojano, CB) realizza sistemi IoT basati su moduli di comunicazione wireless avanzati (RFID, NFC e altri) che trovano applicazioni nell’efficientamento energetico, nello smaltimento dei rifiuti, nei processi industriali e molti altri settori.

SLY (Santa Caterina dello Ionio, CZ) si occupa di rilevamento di gas inquinanti per fughe e mitigazione degli incendi. Grazie alla piattaforma AI Treeage e a un sistema di sensori IoT e rilevatori di gas, possono essere monitorate vaste aree riducendo le emissioni inquinanti e prevenendo incendi in zone naturali.

SnapAll (Mantova) è un software intelligente di monitoraggio dei cantieri in tempo reale che semplifica l’implementazione di tecnologie dell'industria 4.0 rendendole accessibili a proprietari di case, imprese edili e investitori immobiliari. La piattaforma si integra con qualsiasi telecamera esistente connessa a Internet, consentendo una supervisione del progetto direttamente dal proprio smartphone attraverso timelapse automatici e report intelligenti.

SpaceVerse (Torino) ha realizzato un'interfaccia IA in grado di interpretare gli stati emotivi delle persone grazie al riconoscimento facciale e vocale. Lo scopo della tecnologia è ridurre l’errore umano addestrando i sistemi predittivi usati nei più diversi contesti a prevedere non solo le azioni compiute dalle persone analiticamente, ma anche quelle più emotive e irrazionali.

The Thinking Clouds (Benevento) ha sviluppato Eidelon, una piattaforma che utilizza robot interattivi per creare esperienze didattiche immersive all’interno dei musei. Disposti su supporti mobili, gli avatar virtuali dialogano con i visitatori in linguaggio naturale e sono in grado di accompagnare i visitatori lungo il percorso.

Tinental (Bastiglia, MO) offre soluzioni per migliorare l'efficienza energetica dei macchinari industriali attraverso regolazioni in tempo reale. Utilizza soluzioni IA e IoT brevettate, riduce del 60% i consumi senza rendere necessario l'aggiornamento degli impianti. Il modello Energy-as-a-Service elimina i costi iniziali e offre una soluzione plug-and-play.

TokNox (Milano) è una piattaforma di tokenizzazione per autenticare, gestire e archiviare file digitali. La piattaforma si adatta a qualsiasi esigenza, offrendo la possibilità di creare applicazioni white-label customizzate integrabili come API o offerte come SaaS.

ToMove (Torino) ha sviluppato TOC, un servizio di mobilità intelligente che può operare sia come robotaxi autonomo che come veicolo operato da remoto, in grado di svolgere una moltitudine di servizi.

Travel Verse (Busto Arsizio, VA) ha realizzato Jolly, un “virtual concierge” basato su un computer IoT con IA generativa integrata che funge da server per gestire una rete di dispositivi e interfacciarsi con gli ospiti senza essere connesso a Internet, e quindi senza esporsi a minacce informatiche.

Truesense (Milano) sviluppa software IA per sensori UWB (Ultra Wide Band) alla base di diversi dispositivi IoT. I sensori UWB offrono performance elevate e consumi più efficienti, in contesti d’uso che vanno dal monitoraggio di persone che ricevono assistenza domestica, al tracciamento dei veicoli.

TUC (Torino) ha sviluppato un connettore plug and play standard per tutti i veicoli, che combina un fissaggio meccanico sicuro con connettività dati e corrente elettrica. Questo sistema innovativo permette di integrare funzionalità personalizzabili nei mezzi di trasporto, offrendo una nuova soluzione modulare per la mobilità intelligente.

Viber Alert (Palermo) ha sviluppato una seduta per motocicli in grado di fornire informazioni e feedback (ad esempio relative al funzionamento del mezzo, come fanno le spie sul cruscotto) al motociclista attraverso la vibrazione, permettendo di mantenere gli occhi sulla strada.

Viralba (Cagliari) è una piattaforma che supporta aziende e creator analizzando i trend social per migliorare i contenuti e suggerendo alle aziende i partner migliori per le proprie campagne.

Volumio (Firenze) ha sviluppato CORRD, un “audio assistant” basato sull'IA che attinge a tutti i cataloghi musicali di cui si ha sottoscritto un abbonamento per curare e creare playlist audio personalizzate che mettono assieme musica, podcast e notizie.

WiData (Sassari) ha sviluppato Xplore, un sistema di monitoraggio ambientale e conteggio di persone in tempo reale, utile alle città e alle organizzazioni per orientare le proprie scelte di gestione degli spazi. In contesti urbani il sistema oltre ad analizzare parametri atmosferici e flussi di persone, può anche fornire dati per l’ottimizzazione del trasporto pubblico.



WhoTeach (Milano) è una piattaforma intelligente di digital learning per la formazione aziendale. Grazie all’IA supporta i facilitatori nella creazione dei materiali formativi e nel recuperare le migliori risorse didattiche. In pochi minuti è possibile realizzare contenuti formativi completi di script delle lezioni, slide, mappe concettuali e attività formative.

Zephorum (Cagliari) è una startup legal tech che offre sia servizi di recupero delle informazioni presenti sul web legate a una persona cara defunta, sia una piattaforma per organizzare i contenuti recuperati, archiviandoli in modo sicuro e rendendoli disponibili pubblicamente per la commemorazione.