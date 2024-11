Microsoft annuncia novità per 365 Copilot e nuovi prodotti a Ignite 2024

In occasione di Ignite 2024, l'evento annuale dedicato alle imprese e ai professionisti del digitale, Microsoft ha annunciato diverse novità in ambito IA, cloud e sicurezza per 365 Copilot e molti altri prodotti.

Tra gli annunci chiave ci sono aggiornamenti a Copilot Studio per semplificare la creazione e la personalizzazione degli agenti di produttività. Le novità includono funzionalità autonome aggiuntive, strumenti per voce e immagini e una libreria più ampia di agenti.

"Con Copilot come nuova interfaccia utente per l'intelligenza artificiale, qualsiasi organizzazione può creare potenti agenti che aumentano la propria forza lavoro ed eseguono i processi aziendali direttamente all'interno di Copilot Studio, senza alcuna codifica" ha affermato Charles Lamanna, Corporate Vice President, Business & Industry Copilot.

I nuovi agenti, disponibili da oggi in preview, possono operare autonomamente e imparare dai processi per pianificare le nuove attività in maniera dinamica, prendendo decisioni senza l'intervento umano. Disponibile inoltre la agent library (in preview) che consente agli utenti di usare agenti preconfezionati su casi d'uso comuni e i trigger autonomi (in preview), segnali che consentono agli agenti di rispondere automaticamente agli eventi di business.

Microsoft ha inoltre annunciato nuove funzionalità per M365 Copilot, tra le quali anche Copilot Actions. La feature offre modelli di prompt avanzati per automatizzare attività ripetitive, come richiedere aggiornamenti di stato, generare report o pianificare e-mail di riepilogo giornaliero. La funzionalità è disponibile in anteprima privata.

Microsoft 365 Copilot godrà anche di nuovi agenti capaci di elaborare traduzioni in tempo reale su Teams e automatizzare numerose operazioni. Infine, Microsoft ha introdotto il Copilot Control System, un sistema pensato per aiutare il reparto IT a gestire Copilot e gli agenti in maniera veloce e sicura.

La soluzione garantisce la protezione dei dati condivisi dagli utenti, in modo che rimangano dentro i confini dell'organizzazione, e offre una serie di controlli per definire quali utenti possono usare Copilot e gli agenti.

Infine, il sistema mette a disposizione dell'IT informazioni sull'uso degli agenti e di Copilot da parte degli utenti, compresi i pattern di adozione e il ritorno sull'investimento.

Azure AI Foundry

In occasione dell'evento, Microsoft ha annunciato Azure AI Foundry, uno stack di IA pensato per fornire ai clienti dell'azienda accesso a tutti i servizi di Azure AI e ai tool disponibili.

Azure AI Foundry mette a disposizione una toolchain unificata per il design, la personalizzazione e la gestione delle applicazioni di IA e degli agenti con controlli di livello enterprise. La soluzione fornisce inoltre 25 template di applicazioni pre-configurate.

Disponibile in preview anche Azure AI Foundry Portal, un'interfaccia utente che aiuta gli sviluppatori a esplorare e scegliere modelli di IA, servizi e tool. Infine, è in arrivo anche Azure AI Agent Service, un servizio che permetterà ai professionisti dello sviluppo di orchestrare, sviluppare e scalare agenti enterprise-ready per automatizzare i processi di business.

Il successo dell'alleanza con BlackRock

Durante l'evento Microsoft ha ricordato anche i progressi compiuti da Blackrock nella trasformazione digitale grasi all'uso di Azure, Dynamics 365 e 365 Copilot.

Nel dettaglio, BlackRock ha lanciato gli strumenti di IA generativa per i clienti globali con Aladdin Copilot. Il copilota sfrutta l'IA generativa per aiutare gli utenti a ricevere risposte istantanee e scoprire più rapidamente importanti intuizioni di business; ciò si traduce in un importante aumento di produttività.

Microsoft ha riportato che oggi circa il 60% degli utenti di BlackRock utilizza Copilot su base settimanale. BlackRock inoltre ha recentemente scelto di spostare la propria soluzione CRM on-premise nel cloud con Dynamics 365.

La sicurezza rimane tra le priorità di Microsoft

La sicurezza rimane una priorità in Microsoft e l'azienda ha dimostrato il suo impegno in merito anche durante Ignite 2024.

La compagnia ha ampliato la sua offerta di dispositivi sicuri con Windows 365 Link, il primo device reato appositamente per connettersi in maniera sicura a Windows 365.

La soluzione, disponibile dal 2025, è pensata per le aziende che necessitano di accedere in sicurezza ai dati in cloud con dispositivi semplici. Windows 365 Link non salva in locale alcun dato, applicazione o utente, riducendo significativamente la superficie d'attacco.

Microsoft ha annunciato anche la Zero Day Quest, una competizione globale di ricerca sulla sicurezza che mira ad attirare i migliori esperti al mondo per affrontare le sfide più pressanti di cybersecurity dell'IA e del cloud.

L'azienda sta inoltre potenziando la sicurezza con il Progetto Internal Security Graph, unificando i dati di sicurezza in un data lake completo. Infine, per mitigare e rilevare i rischi legati all'IA, è ora disponibile Microsoft Purview Data Security Posture Management per AI.