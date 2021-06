Microsoft lancia l’iniziativa “Benessere al lavoro: nuove risposte a nuovi bisogni”

Microsoft ha presentato “Benessere al Lavoro: nuove risposte a nuovi bisogni”, un percorso digitale disponibile dal 1 giugno, per aiutare le aziende italiane a favorire la diffusione di una cultura del benessere sul luogo di lavoro, intesa come condizione positiva da un punto di vista emotivo, psicologico e professionale.

Microsoft ha deciso di dedicare il mese di giugno al benessere dei lavoratori, lanciando una nuova iniziativa che ha l’obiettivo di avviare un confronto su come coniugare produttività ed equilibrio psicofisico delle persone.

Questo, chiamando all’azione le imprese per promuovere un nuovo mondo dove il lavoro ibrido possa essere protagonista e in cui le aziende possano valorizzare le persone, garantendo il rispetto del work-life balance e rispondendo alle nuove esigenze nate con il remote working.

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, il mondo del lavoro ha vissuto un radicale cambiamento che ha visto protagonisti aziende e dipendenti in un percorso rivoluzionario che sta conducendo a un nuovo paradigma della fruizione degli ambienti di lavoro e in generale delle modalità di collaborazione e produttività.

Secondo i dati dell’ultimo Work Trend Index di Microsoft, gli italiani si sentono sempre più esausti (47%), oberati dalla mole di attività (68%) e credono che l’organizzazione di cui fanno parte non li supporti così tanto nella gestione del work-life balance (24%).

Condizioni che portano sempre più persone a valutare un cambio di lavoro, soprattutto tra i più giovani, con il 48% dei lavoratori appartenenti alla Generazione Z che sta considerando di lasciare il proprio datore di lavoro attuale.

Partendo da questi dati e con l’obiettivo di favorire l’equilibrio delle persone, Microsoft Italia ha deciso di impegnarsi in prima linea, erogando percorsi di formazione dedicati ai dipendenti di una selezione di aziende che stanno aderendo all’iniziativa e lanciando uno spazio virtuale in cui metterà a disposizione gratuitamente alcune risorse utili a promuovere routine che migliorino il benessere psicofisico, emotivo e mentale, e a fornire spunti di riflessione per sensibilizzare le organizzazioni su come coniugare produttività e attenzione alle persone.

Per tutto il mese di giugno, Microsoft renderà disponibili diversi contenuti video, invitando le organizzazioni a pianificare momenti di condivisione con i lavoratori, facendo leva sulle moderne piattaforme di collaborazione e condivisione come Teams per scoprire insieme nuove routine quotidiane e confrontarsi sull’importanza del benessere sul posto di lavoro.

Il percorso gratuito è stato pensato da Microsoft per avere un impatto benefico su tutto il vasto ecosistema di imprese italiane, dalle grandi aziende, fino alle PMI e ai liberi professionisti, supportando così anche le realtà che non hanno al proprio interno le competenze e le risorse necessarie per promuovere il benessere dei lavoratori.

L’iniziativa si articola in tre pilastri: Mindset, tre contenuti su come (ri)progettare un’organizzazione che metta il benessere delle proprie persone al centro; Model – Coach – Care, tre esempi concreti di modelli orientati al benessere, che traggono spunto dalle esperienze dei manager di Microsoft.

Mindfulness, un percorso in sei video che spiega cos’è la mindfulness e il ruolo che può avere nella quotidianità lavorativa, proponendo delle brevi pratiche di diversa durata e tipologia da inserire durante la giornata.

Infine, le aziende che hanno scelto di aderire all’iniziativa potranno beneficiare di percorsi di formazione dedicati che copriranno cinque temi principali: Work-life (non) balance, per aiutare a costruire dei confini tra vita privata e lavoro e individuare una nuova comfort-zone; Intelligenza emotiva in ambito digitale, che aiuta a comprendere come essere empatici anche in ambienti digitali.

Dalla resilienza all’antifragilità, per trovare il proprio equilibrio accettando una condizione di imprevedibilità costante; Cosa ci dice il cervello, un approfondimento sul valore della neuro-plasticità per affrontare stress e complessità; e nuovamente Mindfulness, per imparare a dedicare attenzione di qualità al presente.

«Nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto una trasformazione incredibile del mondo del lavoro. Se da un lato abbiamo potuto godere tutti dei benefici del remote working, in ottica di produttività e flessibilità».

«Dall’altro ne abbiamo anche subito le difficoltà, dalla comunicazione e collaborazione a distanza, fino alla gestione del tempo e al rispetto dei confini tra vita privata e lavoro» ha commentato Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia.

«Ci troviamo oggi di fronte a un cambiamento epocale che sta modificando per sempre il nostro modo di lavorare».

«Per questo, abbiamo deciso di mettere a disposizione delle aziende diverse risorse che possono rivelarsi particolarmente utili per cogliere il cambiamento e garantire il benessere dei dipendenti, migliorando le condizioni lavorative, rispondendo ai nuovi bisogni che si sono delineati nell’ultimo anno e coniugando la produttività con l’equilibrio emotivo, psicologico e fisico delle persone».

«Oggi, più che mai, auspichiamo che il nostro impegno verso la diffusione di nuove modalità di lavoro ibrido, con il benessere delle persone al centro, possa essere condiviso da un numero sempre maggiore di organizzazioni».