Microsoft sempre più confusa sui Copilot+ PC, ora tocca al tasto Copilot

Microsoft ha lanciato la sua gamma di PC Copilot + all'inizio di questa settimana e ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita raccontandovi le nostre prima impressioni in questo editoriale. Tra le particolarità che si notano a prima vista si nota subito il tasto Copilot sulla tastiera. Sembra una cosa da poco, ma in realtà è la prima volta da 30 anni a questa parte che Microsoft aggiunge un nuovo pulsante dedicato sulle sue tastiere. Ma a cosa serve questo nuovo tasto? Per ora a ben poco, dato che permette unicamente di lanciare una Progressive Web App (PWA) di Copilot.

Questa nuova applicazione web non si integra con Windows come faceva la precedente versione di Copilot introdotta l'anno scorso. Non è infatti più possibile utilizzare Copilot per controllare le impostazioni di Windows 11 o averlo ancorato come una barra laterale. In pratica, si tratta solo di una PWA. Inoltre, Microsoft ha eliminato la scorciatoia da tastiera per Copilot, quindi il comando WINKEY + C non ha più alcun effetto.

Molti speravano che il tasto Copilot evolvesse in qualcosa di più utile, simile al tasto Windows, utilizzabile in combinazione con altri tasti per lanciare scorciatoie verso applicazioni o funzionalità IA di Windows. Ciò avrebbe reso il tasto Copilot molto più funzionale rispetto al semplice lancio di una PWA. Non ci è chiaro il motivo per cui Microsoft ha deciso di trasformare Copilot in una semplice app web, piuttosto che farne un'app integrata che può controllare le impostazioni di Windows.

Stando a quanto ha dichiarato il team Windows Insider sul blog Microsoft:

"Stiamo anche evolvendo l'esperienza di Copilot in Windows attraverso un'app che sarà fissata alla barra delle applicazioni. Questo permette agli utenti di beneficiare di un'esperienza app tradizionale, compresa la possibilità di ridimensionare, spostare e agganciare la finestra - feedback che abbiamo ricevuto dagli utenti durante l'anteprima di Copilot in Windows."

Microsoft ha affermato che questo cambiamento consentirà di "sviluppare e ottimizzare più agilmente" l'esperienza Copilot, suggerendo che potrebbero esserci futuri aggiornamenti che renderanno queste modifiche più comprensibili. Nel frattempo, il nuovo tasto Copilot sostituirà il tasto del menu (tasto applicazione) sulle tastiere dei nuovi PC Copilot +, e Microsoft ha anche fissato l'app Copilot alla barra delle applicazioni, rendendo il tasto dedicato praticamente superfluo.